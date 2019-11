Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Projekte mit großer Wirkung

Seit gut einem Jahr gibt es in Thüringen den Verein „Frauen für den Nahen Osten“. Seine Akteurinnen stammen aus den Ländern der Region, oder sind beruflich und familiär mit ihr eng verbunden. Mit überschaubaren Projekten wollen sie in einer von Konflikten und Armut überschatteten Region Frauen helfen, für sich und ihre Kinder sorgen zu können, und Ermutigung stiften. Dafür nutzen sie hiesige Netzwerke und Ressourcen, akquirieren Gelder, sammeln Spenden.

In dieser Woche luden sie zu einem Gespräch, um für ihr Anliegen zu werben und erste realisierte Projekte vorzustellen. Tahora Husaini zum Beispiel, in Kabul geboren, Absolventin der Erfurter Willy-Brandt-School, die heute in Thüringen Flüchtlinge berät, war im Sommer mehrere Wochen in Afghanistan unterwegs. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen sprach sie in Schulen mit Mädchen über ihre Zukunft, über Familienplanung, Berufsausbildung und Studium. In dem zerrissenen Land, wo dörfliche Strukturen dominieren, die Tradition Frauen in hergebrachte Rollen zwängt, ist der Bedarf nach solchen Kursen groß.

Ein Projekt in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum ermöglicht Frauen, selber Geld zu verdienen und damit einem erschreckenden Phänomen zu entkommen, das vor allem alleinstehende Frauen mit Kindern trifft: der Schuldenhaft im Gefängnis. Mit Unterstützung aus Thüringen wurde dort eine Näherei für zehn Frauen eingerichtet.

Es sind kleine, aber effektive Projekte, weil sie dank der Kenntnisse der Frauen zielgerichtet an wirklichen Bedarfen andocken. Die Vorstandsvorsitzende des Vereins, Medine Yilmaz, beschreibt den Impuls so: Wir können nicht die Konflikte beenden oder die Armut abschaffen, aber wir können Orte der Ermutigung schaffen. Wie wichtig solche Inseln sind, machte Sumaya Fahrhat-Naser deutlich, die vom Verein nach Erfurt eingeladen worden war. Die palästinensische Friedensaktivistin erzählte von ihrer schwierigen aber beharrlichen Versöhnungsarbeit zwischen Christen, Muslimen und Juden in ihrer Heimat.