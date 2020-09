Berlin. Der Straßenprotest reicht nicht: Jakob Blasel und weitere Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future wollen in den Bundestag.

Rednerpult statt Megafon, Fraktionssitzung statt Orga-Chatgruppe: Mitglieder der von Schülern und Studierenden getragenen Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) zieht es jetzt ins Parlament. Den Anfang machte kürzlich Jakob Blasel aus dem Kieler FFF-Team, der per Interview erklärte, im Herbst kommenden Jahres für die Grünen in Schleswig-Holstein in den Bundestag einziehen zu wollen.