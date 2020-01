Erfurt. Vor der Fortsetzung der Gespräche über die Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen hat sich der Streit über die Flüchtlingspolitik verfestigt.

Koalition in Thüringen streitet um Flüchtlinge

So besteht die SPD nach Informationen dieser Zeitung auf die schriftliche Verpflichtung der Partner, dass alle ausreisepflichtigen Migranten das Land verlassen müssen. Damit wird eigentlich nur die Rechtslage festgestellt. Dennoch lehnen Linke und Grüne die Formulierung ab, die sich ähnlich in den Verträgen der Kenia-Koalitionen in Sachsen und Brandenburg findet.

Die Grünen pochen auf die Fortsetzung der bisherigen Linie. „Wir stehen für eine menschenrechtsorientierte Migrationspolitik“, sagte die Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. „Das hat uns bisher von allen anderen Landesregierungen unterschieden und muss ein Kernmerkmal unserer gemeinsamen Politik bleiben.“ Auf der anderen Seite verlangen Linke und Grüne ein Sonderaufnahmeprogramm für Flüchtlinge, das wiederum die SPD ablehnt. Dabei geht es unter anderem um die 50 Minderjährigen von der griechischen Insel Lesbos, deren Einreise der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ins Gespräch gebracht hatte. Der amtierende Regierungschef will zudem die Zuständigkeiten für Migration in einem der bestehenden Ressorts bündeln. „Aus meiner Sicht brauchen wir ein Zuwanderungsministerium in Thüringen“, sagte er dieser Zeitung. „Damit meine ich ausdrücklich nicht nur die Migration von Flüchtlingen, sondern vor allem die kontrollierte Zuwanderung von Fachkräften, die wir dringend benötigen.“ Ramelow verwies dabei auf den Fachkräftebedarf, der bis zum Jahr 2025 auf 344.000 Stellen anwachsen soll. Schon jetzt basiere der Beschäftigungszuwachs „vor allem auf Zuwanderung, darunter auch zu einem gewissen Teil von Flüchtlingen“, sagte er. Ansonsten gibt es bei Rot-Rot-Grün vor allem Streit über die Zukunft des Verfassungsschutzes, den die SPD gegen den Willen der Linken personell aufstocken will, sowie innenpolitische Detailfragen wie Bodycams für Polizisten. Zentraler struktureller Konfliktpunkt, der aus Sicht mehrerer Beteiligter die Verhandlungen tatsächlich gefährden könnte, ist der Anspruch der Grünen auf die Zuständigkeit für die Landwirtschaft. Die Abteilung soll nach ihrem Willen vom Infrastrukturministerium zurück ins Umweltministerium unter Anja Siegesmund (Grüne) wandern. Hier ist aber die Linke strikt dagegen und verweist auf massive Bedenken des Bauernverbandes. Der Weg zur Landesregierung Die große Verhandlungsrunde der bisherigen Koalitionsparteien Linke, SPD und Grüne trifft sich am Montagmittag zum ersten Mal in diesem Jahr in Erfurt.

Dabei sollen die Spitzen die inhaltlichen Streitthemen abarbeiten, die in den Arbeits- und Redaktionsgruppen auftauchten.

Das finale Papier, das wahrscheinlich Kooperationsvertrag genannt wird, soll bis zum 15. Januar stehen. Erst danach will man den schwelenden Streit über die Verteilung der Ressorts lösen.

Die mögliche Einigung muss danach noch von Parteitagen der SPD und der Grünen Ende Januar abgesegnet werden. Die Linke plant eine Mitgliederbefragung.

Bodo Ramelow (Linke) will sich unabhängig von dem Ausgang der Gespräche noch im Februar im Landtag zur Wiederwahl als Ministerpräsident stellen. Wahrscheinlich ist eine Sondersitzung Ende des Monats.