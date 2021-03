Kompromiss im Streit um die Erstattung von Kindergartengebühren in Sicht

Im Streit um die Erstattung von Kindergartengebühren im Zuge der Corona-Pandemie zeichnet sich ein Kompromiss ab. Die Sozialdemokraten wollen Eltern die Kindergartengebühren erlassen, wenn diese ihr Kind nicht mehr als fünf Tage in die Notbetreuung gegeben haben und der Kindergarten mindestens 15 Tage geschlossen war. „Für diesen Kompromiss werbe ich bei unseren Koalitionspartnern und bitte die CDU, im Sinne der Familien von ihren bisherigen Maximalforderungen abzurücken", sagt die SPD-Abgeordnete Diana Lehmann.