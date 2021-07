Korte: Neuwahl ist eine demokratische Option

Erfurt. Politikerwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sieht in Minderheitsregierungen wie zum Beispiel in Thüringen grundsätzlich kein Problem.

Der Politikerwissenschaftler Karl-Rudolf Korte sieht in Minderheitsregierungen grundsätzlich kein Problem. Im Gegenteil: Das Parlament und die Rolle des einzelnen Abgeordneten würden dadurch eher gestärkt, sagte der Professor von der Universität Duisburg-Essen. Dabei erinnerte er an die Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD).

Allerdings seien die Rahmenbedingungen in Thüringen etwas anders, erklärte Korte. Die Landesverfassung sehe ausdrücklich die geplante Neuwahl durch die Selbstauflösung des Landtags oder nach einer verlorenen Vertrauensfrage des Ministerpräsidenten vor. Der Vorgang sei zwar „ungewöhnlich“, aber demokratisch.

Der Politikwissenschaftler, der auch Direktor der NRW School of Governance ist, sprach am Montag im Erfurter Augustinerkloster auf einer Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Thüringer Landeszentrale für Politische Bildung. Ihr Leiter Franz-Josef Schlichting definierte in seiner Rede den „Kern der Arbeit“ der zur Staatskanzlei gehörenden Einrichtung so: „den Dingen auf den Grund gehen, informieren, reflektieren, kritisch diskutieren, Menschen miteinander ins Gespräch bringen, Impulse geben und ermutigen, sich in der Gesellschaft zu engagieren“.