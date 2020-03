Kranichfelder Haushalt steht am Donnerstag zum Beschluss

Eine seiner wichtigsten Sitzungen des Jahres absolviert am Donnerstag der Kranichfelder Stadtrat: Zentraler Tagesordnungspunkt ist der Haushalt für 2020. „Wir sind damit etwas später dran als zum Beispiel voriges Jahr“, so Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU). „Das hat damit zu tun, dass es im Vorfeld noch Gespräche gab, an denen neben Stadt und Verwaltungsgemeinschaft auch das Landesverwaltungsamt und die Kommunalaufsicht des Kreises beteiligt waren.“ Falls die Stadt vernünftig wirtschafte, sei dieser der letzte Etat unter den Regeln des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

„Wir können nicht alle Probleme sofort lösen, sondern müssen Prioritäten setzen“, so Dörnfeld. Im vorliegenden Haushaltsentwurf sind unter anderem Posten für eine Stützmauer-Sanierung auf der Niederburg sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen. „Aber es gibt natürlich insgesamt einen Investitionsstau, wenn ich nur an den Sportplatz oder einige Straßen denke“, so das Stadtoberhaupt.

Diskussionen sind auch in anderen Punkten zu erwarten. Unter anderem stellt Dörnfeld den Beschluss aus der Dezember-Sitzung zur Disposition, der die Entsandten des Stadtrates in der VG-Versammlung verpflichtet, gegen mögliche Kita-Gebührenerhöhungen zu stimmen. Auslöser für teilweise hitzige Debatten unter Beteiligung von Elternvertretungen war zuvor ein Beschluss der VG-Versammlung, die Servicepauschale (Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten in den Kindergärten) künftig von den Eltern zu kassieren und nicht mehr aus dem VG-Haushalt zu bestreiten. „Unser Beschluss wurde von der Kommunalaufsicht beanstandet“, so Dörnfeld. Die Fraktion „Aktiv für Kranichfeld“ beharrt allerdings auf dem Beschluss und sieht sich nach einem Gespräch mit dem VG-Vorsitzenden Fred Menge, der Kommunalaufsicht sowie Elternvertretern auf dem richtigen Weg. Sie hat zudem einen Antrag zur Erhebung einer Kulturförderabgabe auf die Tagesordnung gebracht.

Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, Seniorenclub am Baumbachhaus