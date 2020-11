Der Südthüringer Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann (CDU) hat an das Land appelliert, in Sachen Krankenhauszukunftsfonds aktiv zu werden.

Es sei unverständlich, dass der Eigenanteil des Landes bei der Digitalisierung der Kliniken in den Haushaltsberatungen bislang keine Rolle gespielt hat. Schließlich sei der vom Bund mit drei Milliarden Euro ausgestattete Fonds bereits am 18. September beschlossen worden. Zusammen mit dem Eigenanteil der Länder oder Krankenhausträger sollten die Bundesmittel in moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung der Häuser und die Stärkung der IT-Sicherheit investiert werden, so Hauptmann.

Auch länderübergreifende Vorhaben seien förderfähig. Die Krankenhausträger sollten damit wegen der Corona-Pandemie aber nicht weiter belastet werden.