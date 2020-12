Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) will Klaus Brinkbäumer als Programmdirektor an den Standort Leipzig holen.

Ex-Spiegel-Chef Brinkbäumer wird MDR-Programmdirektor: Kritik an Spitzenpersonalie

Die Entscheidung im Aufsichtsgremium des Senders fiel am Montag. Im Rundfunkrat des MDR hatte es zuvor Kritik an der Berufung des früheren „Spiegel“-Chefredakteurs Klaus Brinkbäumer zum neuen Programmdirektor in Leipzig gegeben.