Eine Anzeige an der Grenze zwischen Kroatien und Slowenien am Grenzübergang Bregana. Das Land wird 2023 dem Schengenraum beitreten.

Berlin Kroatien wird im kommenden Jahr dem Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen beitreten. Darauf verständigte sich die Gemeinschaft in Brüssel.

Kroatien wird ab 2023 Mitglied des Schengen-Raumes ohne Grenzkontrollen. Dies vereinbarten die zuständigen Minister der aktuell 26 Schengen-Mitglieder am Donnerstag in Brüssel. Damit sollen die Kontrollen an den Grenzen Kroatiens bereits Anfang des neuen Jahres wegfallen.

Für die Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum gab es dagegen keine Mehrheit. Ursprünglich sollte alle drei Länder aufgenommen werden.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatten sich am Donnerstagmorgen im Vorfeld des Treffens der EU-Innenminister für eine Aufnahme der drei Staaten ausgesprochen. Auch die EU-Kommission hatte zuletzt darauf gedrungen.

EU-Staaten fürchten offene Grenzen

Österreich und die Niederlande lehnen den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum ab, weil sie eine Zunahme der Migration über die Balkanroute befürchten. Faeser hatte daher zum Auftakt des Treffens betont, alle Verfahren, die das Schengen-Abkommen vorsehe, müssten von den Staaten eingehalten werden: „Das heißt, Registrierung direkt an den Außengrenzen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt.“

Dem Schengen-Raum gehören derzeit 22 EU-Staaten sowie die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island an. Es ist der weltweit größte Raum der Reisefreiheit.

(fmg/epd/dpa)

