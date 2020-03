Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kröning fordert mehr Rücksicht auf Gefährdete

Für eine bessere Differenzierung bei den Vorsorge-Regeln haben sich Weimars Piraten durch ihren Stadtrat Oliver Kröning ausgesprochen. So sollten besonders gefährdete Menschen, also vor allem Senioren, besser geschützt werden. Es sieht eine Möglichkeit in speziellen Zeitfenstern zum Einkauf in Supermärkten für Menschen ab 65 Jahren und andere Gefährdete vor. Weniger gefährdete Menschen sollten in der Zeit von 10 bis 12 Uhr nicht einkaufen gehen. So werde das in etlichen Ländern gehandhabt.

Umgekehrt müsste es aber auch schärfere Repressionen gegen „Gefährder“ geben. Kröning würde Verkauf, Weitergabe und Konsum jeglicher Tabakwaren sofort verbieten. Seine Begründung: Raucher husten erheblich häufiger als Nichtraucher und sorgen somit für eine größere Ausbreitung von Viren.