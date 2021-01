Tankred Schipanski: „In Sachsen funktioniert es viel besser“

Im Gespräch mit unserer Zeitung kritisiert Tankred Schipanski (CDU), digitalpolitischer Sprecher der CDU/ CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, das Zögern des Freistaates Thüringen bei der Digitalisierung von Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie.

Zwischen einer Verlängerung des Lockdowns oder vorgezogenen Ferien scheint es gerade in Sachen Bildungspolitik nicht viele Ideen zu geben, um den Schulunterricht unter veränderten Bedingungen stattfinden zu lassen. Wie soll das weitergehen?

Die Bildungspolitiker haben verschiedene Vorschläge unterbreitet, wie man alternativ zum Präsenzunterricht agieren kann. Hierzu gehören die Voraussetzungen für Fernunterricht und digitalen Unterricht wie u.a. Lernplattformen und Videokonferenzen. Auch verschiedene Wechselmodelle wie Abwechslung von Präsenz- und Distanzunterricht wurden vorgeschlagen. Richtig ist, dass die Umsetzungen bisher unzureichend sind, obwohl finanzielle Mittel und Konzepte zur Verfügung stehen. Auch die Rahmenvorgaben der zuständigen Kultusministerkonferenz (KMK) sehen leider keine innovativeren Lösungswege als die Anwendung der AHAL-Regeln in Klassenräumen vor. Mein Dank gilt den Lehrkräften und Eltern, die unter den schwierigen Bedingungen großartiges leisten.

Einige Kultusminister sprechen sich schon für mildere Prüfungsbedingungen aus, um die Bildungsverluste zu kompensieren. Kann das die Lösung sein?

In diesen besonderen Zeiten sollten wir auch veränderte Prüfungsinhalte nicht ausschließen. Wenn Schülerinnen und Schüler in bestimmten Fällen wesentlich weniger Unterricht hatten, kann in der Prüfung nicht immer inhaltlich das Gleiche erwartet werden, wie es bei vergangenen Jahrgängen gewesen war. Trotzdem sollten sich die Prüfungsbedingungen natürlich so weit wie möglich an den etablierten Standards orientieren.

Spätestens an der Universität werden diese Kinder den abgesenkten Bildungsanspruch zu spüren bekommen. Welche Auswirkungen befürchten Sie für den Standort Deutschland?

Schon heute erreichen unsere Hochschulen und Universitäten Schülerinnen und Schüler mit einem unzureichenden Niveau, vor allem in den MINT-Fächern. Daher hat die TU Ilmenau Vorkurse einrichten müssen, die der Bund finanziert, um die Studienanfänger auf eine gleiche Ausgangsbasis zu bringen. In dieser Sondersituation empfehle ich zu prüfen, inwieweit diese Vorkurse ausgeweitet werden können. Noch weiter Absenkungen sind nicht hinnehmbar. Fest steht: die Hochschulen und Universitäten können nicht noch stärker falsche Schulpolitik reparieren.

Nach den ersten Schließungen im Frühjahr war ein Sommer lang Zeit, um das Thema Digitalunterricht voranzutreiben. Warum hat die Bildungspolitik diese Zeit augenscheinlich nicht genutzt?

Die Bundesländer haben die Zeit sehr unterschiedlich genutzt, das Thüringer Kultusministerium leider gar nicht. Der Bund hat sein Engagement massiv ausgeweitet: Zusätzlich zum Digital-Pakt Schule von 5 Milliarden Euro haben wir noch einmal 1,5 Milliarden Euro für Laptops für Lehrer sowie bedürftige Schüler und IT- Systemadministratoren in der Schule investiert. Außerdem haben wir es den Ländern und Schulträgern noch einmal vereinfacht, diese Mittel abzurufen. Das Thüringen nicht willens ist oder war, diese Unterstützung effektiv umzusetzen, ist mir unerklärlich. In anderen Bundesländern wie Sachsen oder im Saarland funktioniert dies viel besser. Leider haben wir bereits erleben müssen, dass die Thüringer Landesregierung beim Breitbandausbau völlig unkoordiniert agiert. Das fällt uns jetzt doppelt auf die Füße. Mit einer Verspätung von 5 Jahren kommen die Mittel jetzt beispielsweise im Ilm-Kreis an, im Landkreis Gotha noch gar nicht! Ohne entsprechenden Breitbandausbau kommen wir bei der Digitalen Schulbildung insgesamt nicht voran. Hier bin ich von der falschen Prioritätensetzung in den Landratsämtern aber auch im Thüringer Wirtschafts- und Kultusministerium enttäuscht. Diese Fehler in einem Sommer zu beheben oder gar aufzuholen, ist unmöglich.

Es gibt Beispiele in der Region, in denen Schulaufgaben per Brief an einen Schüler verschickt wurden, mit der Bitte, das Schreiben an alle im Heimunterricht zu verteilen. Bis heute ist es gängige Praxis, per Mail zugesandte Aufgaben zuhause auszudrucken, abzuarbeiten und eingescannt an die Schule zurückzuschicken. Ist das tatsächlich das Bildungsland Deutschland im Jahr 2021?

Nicht jede solcher Geschichten stellen die Erfahrung mit digitaler Bildung für alle Schülerinnen und Schüler dar. Aber klar ist, dass dies ein untragbarer Zustand ist. Der zuständige kommunale Schulträger sowie das Kultusministerium müssen hier schnellstmöglich Abhilfe schaffen. Das dies keine Frage von Geld, sondern von Prioritätensetzung bzw. Organisation ist, zeigt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Hier ist die Digitalausstattung an den Schulen bereits deutlich weiter. Dort kann man an 38 von 52 Schulen vollständig digital lernen.

Ein Unternehmen mit Standorten im Landkreis Gotha und dem Ilm-Kreis entwickelt und produziert Lüftungsgeräte für öffentliche Räume, die inzwischen auf das Corona-Virus abgestimmt wurden. Warum sind so wenige Geräte davon in Schulen zu sehen?

Diese Frage müssen Sie an den Schulträger richten. Der Bund ist hierfür nicht zuständig. Dennoch hat das Bundeswirtschaftsministerium ein Förderprogramm aufgelegt. Damit können Länder und Kommunen bei der Anschaffung von stationären Luftfilteranlagen vom Bund gefördert werden. Luftfilter haben allerdings das Problem, dass sie neben sehr hohen Anschaffungskosten das Infektionsrisiko zwar verringern, es aber nicht gänzlich unterbinden. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gibt es bei hohen Infektionszahlen auch weiterhin Infektionsrisiken auf dem Schulgelände und auf dem Weg zur Schule. Luftfilter vermeiden keine Schulschließungen.

Für Kompensationen, was Verluste durch das Corona-Virus in der Wirtschaft anbetrifft, wird gerade viel Geld in die Hand genommen. Warum haben viele Eltern den Eindruck, dass gerade in Schulen nichts investiert wird, während das Tragen von Masken und offene Fenster als Lösung angesehen werden?

Auch ohne Zuständigkeit investiert der Bund in die Schulen, zum Beispiel in die Gebäude sowie in die digitale Infrastruktur und Geräte- nicht nur in der Corona-Krise. Zuständig für Schulinvestitionen sind die Kommunen, die über den kommunalen Finanzausgleich vom Land hierfür ausreichend Geld erhalten müssten. Zuständig ist zudem der Freistaat Thüringen. Warum dieser nicht investiert hat, obwohl er in den vergangenen Jahren hohe Steuer-Rekordeinnahmen gehabt hat, 2019 Einnahmen von 7,7 Milliarden Euro und einen Überschuss von 300 Millionen Euro, ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr hat man jahrelang gegen Lehrermangel und Unterrichtsausfall nichts getan. Auf diesen Umstand habe ich immer wieder hingewiesen. Erst mit dem jetzigen Haushalt für 2021 gibt es auf Druck der CDU Thüringen eine Verbesserung beim Kommunalen Finanzausgleich - viel zu spät.

Es gibt Nationen, in denen das digitale Lernen inzwischen soweit fortgeschritten ist, dass man Deutschland zumindest auf diesem Gebiet gemessen an den genannten Beispielen beinahe als Dritte-Welt-Land einstufen kann. Woran liegt das?

Die Länder haben dem digitalen Lernen an Schulen keine Priorität gegeben. Erst durch den Bund wurde 2016 mit dem DigitalPakt Schule ein Impuls gesetzt. Das Thema digitale Lehrerfortbildung liegt in den zuständigen Bundesländern völlig brach. Wir haben seit Jahren exzellente Firmen im Bereich der Digitalen Schulbildung, deren Produkte durch die Kultusministerien einfach nicht zugelassen werden. Blockaden gab es auch auf Druck der Lobby der Schulbuchverlage. Blicken Sie mal auf die Hochschulen, an denen das digitale Lernen wesentlich besser läuft, gerade auch weil der Bund sich dort stark engagiert. Die Breitbandförderprogramme des Bundes für die Kommunen existieren seit: 2015! Breitband ist wie die Wasser- oder Stromversorgung eine kommunale Aufgabe. Es gibt Kommunen, die haben das exzellent umgesetzt und vorangetrieben. Für mich liegt im föderalen System ein entscheidendes Entwicklungshemmnis bei der Digitalisierung in Deutschland.

Wie sieht für Sie die Schule im Jahr 2022 aus - gerade unter dem Aspekt der aktuellen und eventuell folgenden Krisen?

Ich stelle mir eine bundesweite Bildungsplattform vor sowie Kompetenzzentren für digitale Schulbildung. Beides bringen wir bereits 2021 auf den Weg. Über die Kompetenzzentren wollen wir auch die digitale Lehrerfortbildung stärken. In den Zentren können Lehrinnen und Lehrer digitale Lerninhalte generieren und werden dabei begleitet. Die Lehrerfortbildung ist für mich die Achillesferse der digitalen Schulbildung. Für all das haben wir von Seiten des Bundes jetzt noch einmal den Druck erhöht und die finanziellen Mittel im Bundeshaushalt bereitgestellt. Ich gehe davon aus, dass die Kultusministerien digitale Lernmittel 2021 zulassen und lizensieren. Es gibt mannigfache datenschutzkonforme Angebote und die Länderkassen sind seit dem neuen Bund-Länder-Finanzausgleich noch besser gefüllt. Ich hoffe sehr, dass die Bundesländer ihre bisher gelebte Kleinstaaterei hinter sich lassen und endlich mit dem Bund an einen Strang für unsere Schülerinnen und Schüler ziehen.