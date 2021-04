Landesregierung mit Sondersitzung wegen Bundesinfektionsschutzgesetz

Erfurt. Noch am heutigen Sonntag wird sich die Landesregierung von Thüringen in einer Videokonferenz zusammensetzen, um über die mögliche Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu debattieren.

Das Thüringer Kabinett wird nach Informationen dieser Zeitung noch am Sonntagabend eine Sondersitzung per Videokonferenz durchführen. Die Runde will eine erste Stellungnahme zu der von der Bundesregierung Änderung des Infektionsschutzgesetz debattieren, mit der die Kompetenzen des Bundes ausgeweitet werden sollen.

Corona-Blog: Wieder Proteste gegen Corona-Regeln – Inzidenzwert in Thüringen wieder über 200

Ziel der Novelle ist eine größere Einheitlichkeit der Corona-Maßnahmen. Dies könnte laut Regierungskreisen dazu führen, dass in Thüringen mit der besonders hohen Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen der Lockdown wieder verschärft werden muss. Auch ein Großteil der Schulen dürfte dann geschlossen werden.

Darüber hinaus soll Bildungsminister Helmut Holter (Linke) dem Kabinett darüber berichten, wie die Schulen auf die Durchführung der Schnelltests vorbereitet sind. In der regulären Sitzung am Dienstag wird Justizminister Dirk Adams (Grüne) eine rechtliche Bewertung einer Testpflicht an Schulen abgeben. Bisher setzt Holter auf Freiwilligkeit, Grüne und SPD sehen dies kritisch.

