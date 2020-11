„Landesregierung muss den Landtag vorab informieren“

Die mangelhafte Parlamentsbeteiligung bei den Corona-Verordnungen stößt weiter auf Kritik. „Die Landesregierung muss den Landtag informieren, bevor sie Corona-Verordnungen erlässt. Das ist alles bereits geltendes Verfassungsrecht und ich fordere die Rot-Rot-Grün auf, dieses Verfahren ab sofort einzuhalten“, sagte der Weimarer FDP-Kreisvorsitzende Hagen Hultzsch dieser Zeitung.

Hultzsch, ehemaliger Dozent für Staats- und Verfassungsrecht an der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, beruft sich auf Artikel 67 der Thüringer Verfassung. Danach unterrichtet die Landesregierung den Landtag „rechtzeitig insbesondere über Gesetzentwürfe der Landesregierung, Angelegenheiten der Landesplanung und -entwicklung, geplante Abschlüsse von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen, Bundesratsangelegenheiten und Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaft, soweit diese für das Land von grundsätzlicher Bedeutung sind“.

„Die dort genannten Fälle sind nur Beispiele. Eine Corona-Rechtsverordnung, die unser Verhalten so stark regelt, gehört mit Sicherheit dazu“, so Hultzsch. Der Landtag oder der zuständige Ausschuss könne dann ein Votum zum Verordnungsentwurf abgeben und gegebenenfalls ergänzende Vorgaben machen. „Diesem Votum wird sich eine Landesregierung politisch kaum verschließen können“, ist der Volljurist überzeugt.

Die Vorbehalte wegen der fehlenden Einbeziehung des Landtags sind fraktionsübergreifend groß. Das Parlament kommt am heutigen Dienstag zusammen, um über die am Montag in Kraft getretene Sonderverordnung zu debattieren. Erstmals steht sie unter einem Parlamentsvorbehalt, der Änderungen rückwirkend möglich macht. Die FDP-Fraktion will die Parlamentsbeteiligung in einem Gesetz regeln. Das sei nicht nötig, meint Hultzsch in Richtung der Parteifreunde, die Informationsrechte seien schon in der Verfassung geregelt.