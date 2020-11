Die Eichsfelder Linke erhoben am vergangenen Donnerstag mit einem Schreiben an den Landrat schwere Vorwürfe. Grund war für die Linken die aus ihrer Sicht fehlenden Kontrollen der Corona-Regeln bei der Hygiene-Demo am 26. Oktober in Heiligenstadt.

„Wir erheben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Rechts –und Ordnungsamt des Landkreises Eichsfeld“, heißt es in dem Schreiben. Landrat Werner Henning (CDU) reagiert auf das Schreiben und stellt klar: „Die mit Datum vom 29. Oktober eingegangene Dienstaufsichtsbeschwerde stellt eine Fachaufsichtsbeschwerde dar, da diese sich inhaltlich nicht gegen das persönliche Verhalten der Mitarbeiter, sondern sich gegen konkrete fachliche Entscheidungen richtet.“ Zur weiteren Bearbeitung habe man die Beschwerde an des Landesverwaltungsamt in Weimar als zuständige Fachaufsichtbehörde abgegeben. Des Weiteren weist Henning darauf hin, „dass zwischen Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz und öffentlichen Veranstaltungen strikt zu unterscheiden ist und auch unterschiedliche Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen“. Hinsichtlich der Teilnehmerzahl gebe es derzeit bei öffentlichen Versammlungen keine geltende Regelung, die die Teilnehmerzahl begrenzt. Die entsprechende Verordnung sei am 12. Mai aufgehoben worden.