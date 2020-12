Landratsamt in Apolda wird ab 2022 Dauerbaustelle

Das Landratsamt des Weimarer Landes in Apolda ist seit rund drei Jahrzehnten nicht mehr grundsaniert worden. Manche Installationen sind dringend überholungsbedürftig geworden, teilweise zu Lasten der Arbeitssicherheit. Wie Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) während ihrer Haushaltsrede am vergangenen Donnerstag erklärte, könnte das Gebäude deshalb ab 2022 für mehrere Jahre eine Dauerbaustelle werden.

Wasser, Strom und Datentechnik müssen erneuert werden

In den vergangenen Jahren konnten kurze Büroleerstände genutzt werden, um Teile des Landratsamtes herzurichten. So gebe es seit dem vergangenen Jahr etwa eine Rahmenausschreibung, um Fußböden in den Zimmern auszutauschen. Manche Teppiche seien teilweise derart stark abgenutzt, dass dadurch Stolpergefahren entstanden seien. Dringend sei laut Landrätin auch eine Erneuerung der Elektro- und Datenleitungssysteme. Da die Verwaltungen zunehmend digitaler arbeiten müssen, müssten dafür die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das umgebaute Verwaltungsgebäude wurde bereits 1994 in Gebrauch genommen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Anforderungen für die künftige Nutzung von Computertechnik noch nicht absehbar.

Kritisch sei auch eine Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen im gesamten Gebäude. Aus den genannten Gründen soll 2021 eine Planungsgrundlage geschaffen werden.

Gesamtkosten liegen vermutlich bei mehr als 4,75 Millionen Euro

Ein digitaler Hausplan ist die Voraussetzung für alle weiteren Gewerkeplanungen. Erst auf Basis dieser Daten könnte dann der genaue Sanierungsbedarf ermittelt werden und in diesem Zusammenhang auch die Kostenschätzung konkretisiert werden. Im Invest- und mittelfristigen Finanzplan des Kreises sind 2021 bis 2023 jeweils 250.000 Euro für Planungsleistungen hinterlegt, 2024 nochmals 195.700 Euro. Für erste Baumaßnahmen sind 2022 dann 1,2 Millionen Euro und 2023 und 2024 jeweils 1,3 Millionen Euro eingeplant.

Christiane Schmidt-Rose dämpfte die Hoffnung darauf, dass die bis jetzt veranschlagten rund 4,75 Millionen Euro für die gesamte Sanierung reichen werden. Nicht ausreichend sei auch das Angebot an Ausweichgebäuden, in denen Teile der Verwaltung ausgelagert werden könnten. Es laufe also auf eine Sanierung unter laufendem Betrieb hinaus, was die Geduld der Mitarbeiter wie der Besucher des Landratsamtes auf die Probe stellen wird.

Ohne ein funktionsfähiges Verwaltungsgebäude sei eine Verwaltung in Zukunft nicht denkbar. Die Investition sei der Preis für einen selbstständigen Kreis Weimarer Land, so die Landrätin in der Haushaltsrede abschließend.