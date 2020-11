Landtag sichert Thüringer Feuerwehrrente

Der Landtag hat am Donnerstag geschlossen der Verdopplung der Landeszuschüsse für die Thüringer Feuerwehrrente zugestimmt. Beantragt hatten diesen Schritt die Regierungsfraktionen. Damit soll dieser Rentenzusatz für freiwillige Feuerwehrleute aus den Einsatzabteilungen langfristig abgesichert werden. Allein in diesem Jahr betragen – auch wegen der Niedrigzinsphase – die Mehrkosten rund 2,3 Millionen Euro, erklärte die SPD-Abgeordnete Dorothea Marx. Das Parlament stelle mit seinem Beschluss zudem sicher, dass der finanzielle Anteil der Kommunen, die sich ebenfalls an der Feuerwehrrente beteiligen, nicht erhöht werden müsse. In Thüringen sind derzeit rund 34.000 aktive Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Landtag stimmte auch zusätzlichem Geld für die Thüringer Kommunen zu

Für ihre Beratung sind die Abgeordneten erneut in den Parksaal am Erfurter Steigerwaldstadion umgezogen. Der Saal bietet den Parlamentariern ausreichend Möglichkeiten, die pandemiebedingten Hygieneregeln einzuhalten.

Der Landtag stimmte auch zusätzlichem Geld für die Thüringer Kommunen zu. Diese Mittel in Höhe von 82,5 Millionen Euro kommen als Kompensation für den Ausfall der Gewerbesteuern in der Corona-Krise nicht vom Land, sondern vom Bund. Mit dem Beschluss wird das Geld ohne Abstriche an die Kommunen weitergereicht. Nach Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) wurden dieses Jahr bisher 138 Thüringer Polizisten bei Einsätzen verletzt. Betroffen davon sind 21 Beamtinnen und 117 Beamte. Im Vorjahr waren 180 Thüringer Beamtinnen und Beamte betroffen. Details zur Schwere der Verletzungen konnte der Minister nicht nennen. Die entsprechende Auswertung sei noch nicht abgeschlossen, erklärte er.

Erneute Wahl von drei Abgeordneten der AfD in zwei Kontrollgremien für den Verfassungsschutz

Mehrere Stunden beschäftigte am Nachmittag die Abgeordneten die erneute Wahl von drei Abgeordneten der AfD in zwei Kontrollgremien für den Verfassungsschutz. Bereits in den früheren Landtagssitzungen war die AfD immer wieder mit ihren Vorschlägen für die Gremien an der Parlamentsmehrheit gescheitert. Der Wahl ging Mitte Oktober eine Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs voraus, welche die AfD mit einer Klage herbeigeführt hatte. Das Gericht kritisiert unter anderem das Fehlen eines Verständigungsverfahrens im Parlament zur Besetzung dieser Kommissionen. Deshalb begründeten zwei Abgeordnete aus den Regierungsfraktionen die Ablehnung der AfD-Abgeordneten. Nach dem Scheitern von Björn Höcke sowie von Robert Sesselmann und Dieter Laudenbach in zwei Wahlgängen, erklärte die AfD, dass sie am Freitag die drei Abgeordneten erneut zur Wahl stellen werde.

Landtag lehnt Höcke als Verfassungsschutz-Aufseher ab

