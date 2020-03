Jena/Erfurt. Ute Bergner (62) ist nicht mehr Mitglied der Thüringer FDP, für die sie in den Landtag eingezogen ist. Am Donnerstag hat sie ihren Parteiaustritt erklärt.

Landtagsabgeordnete Ute Bergner tritt aus Thüringer FDP aus

Die Jenaer Landtagsabgeordnete Ute Bergner (62) ist nicht mehr Mitglied der Thüringer FDP. Sie hat am Donnerstag ihren Parteiaustritt erklärt. Das geht aus einem Brief von Bergner an den Landesvorsitzenden der Partei, Thomas L. Kemmerich, hervor, der auch die Fraktion im Landtag führt.

In dem Brief, der dieser Zeitung vorliegt, formuliert Bergner zu ihren Beweggründen: „Insbesondere von den wichtigsten Repräsentanten der FDP werden die liberalen Leitlinien nicht gelebt.“ Sie habe im Wahlkampf und nach dem Wiedereinzug in den Landtag feststellen müssen, dass „Authentizität und Kommunikation auf Augenhöhe“ nicht zu den Stärken im Parteileben zählen würden. Hinzu kämen die „parteiinternen Geschehnisse vor und nach der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten“. Diese hätten ihr Bild der FDP „so erschüttert, dass ich nicht in der Lage bin, es für mich einzuordnen, geschweige denn es anderen geradlinig zu erklären“. Liberale verlieren ihren Fraktionsstatus Bergner war nach eigenen Angaben 44 Jahre Mitglied der Partei. Sie will ihr Landtagsmandat weiter wahrnehmen - allerdings für den vor wenigen Wochen gegründeten Verein „Bürger für Thüringen“ und für diesen „im Sinne der Freiheit und Demokratie“ weiter Teil der Fraktion der FDP bleiben. Das allerdings dürfte nach den Statuten des Landtags nur möglich sein, wenn es künftig eine Fraktionsgemeinschaft aus FDP und „Bürger für Thüringen“ gebe. Brisant ist auch: Scheidet Bergner aus der Fraktion aus, dann verlieren die Liberalen, die dann nur noch vier Abgeordnete hätten, ihren Fraktionsstatus.