Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ihre Stimme für die Landtagswahl am Morgen in Tier abgegeben. Umfragen zufolge hat sie gute Chancen auf eine Wiederwahl.

In Rheinland-Pfalz wurde heute ein neuer Landtag gewählt

Die aktuell regierende SPD ist Wahlsieger

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kann mit FDP und Grünen weiter regieren

Die Grünen haben deutlich Stimmen dazugewonnen

Alle Ergebnisse und Infos im Überblick

Die rheinland-pfälzische SPD kann aufatmen: Bei der Landtagswahl am Sonntag sind die Sozialdemokraten erneut stärkste Kraft geworden. Mit 34,5 Prozent der Stimmen kann die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer weiter in Mainz regieren. Sie könnte laut den Prognosen mit Grünen und FDP weiter regieren. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf stürzt dagegen wohl auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis ab – 26 Prozent nach 31,8 Prozent vor fünf Jahren.

In Rheinland-Pfalz waren 3,1 Millionen Wähler am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Insgesamt wurde bei der Wahl über 101 Sitze im Mainzer Landesparlament abgestimmt, um die sich zwölf Parteien und eine Wählervereinigung bewarben. Wegen der Corona-Pandemie stimmten deutlich weniger Menschen in den Wahllokalen ab. 65 Prozent der Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz stimmten per Briefwahl ab. Lesen Sie hier: So ging die Wahl in Baden-Württemberg aus

Wahl in Rheinland-Pfalz: CDU stürzt massiv ab

Lesen Sie auch: Bundestagswahl und Landtagswahlen: Das sind die Termine

Grüne gewinnen in Rheinland-Pfalz deutlich dazu

Die Grünen können ihr Ergebnis auf 8,5 bis 9,5 Prozent deutlich steigern (2016: 5,3 Prozent).

Die AfD bekommt 10,5 Prozent, nach 12,6 Prozent. Die FDP erhält 6,5 Prozent, nach 6,2 Prozent vor fünf Jahren. Noch unklar ist, ob die Freien Wähler erstmals in den Landtag einziehen. Sie liegen in der Prognose der ARD bei 5,5 Prozent.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) liegt mit ihrer Partei knapp vor der CDU. Foto: Thomas Frey/dpa

Die SPD regiert in Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren - so lange wie in keinem anderen westlichen Flächenbundesland. Neben der Fortsetzung der Ampel-Regierung mit FDP und Grünen wäre rechnerisch auch eine große Koalition möglich. Ob es für andere Konstellationen reicht, hängt auch davon ab, ob die Freien Wähler in den Landtag einziehen.

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zeigen nach Ansicht von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, dass Regieren auch ohne die Union möglich ist. „Es gibt Mehrheiten jenseits der Union“, betonte Klingbeil am Sonntagabend nach den Prognosen von ARD und ZDF. Das Signal für den Bund sei: „Das Rennen ist offen.“

Das Ergebnis in Rheinland-Pfalz zeige, dass die SPD immer dort, wo sie Verantwortung trage, auch das Vertrauen der Menschen gewinnen könne. Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe gekämpft und gutes Krisenmanagement bewiesen. „Das haben die Wähler heute honoriert“, sagte Klingbeil. In Baden-Württemberg sei die SPD bereit, in eine Regierung einzutreten, betonte er zudem.

Grünen-Chef Robert Habeck erklärte, er rechne damit, dass die Grünen in Rheinland-Pfalz weiter an einer Regierung beteiligt würden. Entscheidend für die Bildung einer Koalition in Baden-Württemberg werde das Thema Klimaschutz.

Anhänger der SPD recken nach den ersten Prognosen zum Ergebnis der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz ihre Fäuste in die Luft. Foto: dpa

Aktuelle Artikel zu den Landtagswahlen:

Wichtige Entscheidung: Landtagswahlen –Das steht für Grüne, SPD und FDP auf dem Spiel

Maskenaffäre: Die Union hat vor den Landtagswahlen Angst vor dem Absturz

Stimmabgabe: Corona sorgt für Briefwähler-Boom bei den Landtagswahlen

(fmg/afp/dpa)

Lesen Sie auch: Landtagswahl: Kretschmann vor historischem Erfolg?