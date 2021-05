Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021: Alle Nachrichten, Hochrechnung, Ergebnis

Am 6. Juni 2021 sind 1,8 Millionen Menschen im Nachbar-Bundesland Sachsen-Anhalt aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Hier finden Sie alle Informationen.

Am 6. Juni 2021 findet die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt. 1,8 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Zahl der Wahlkreise wurde von 43 auf 41 reduziert, die Mindestanzahl an Abgeordneten verringert sich dadurch von 87 auf 83 (ohne Überhangmandate).

Jeder Wahlberechtigte kann zwei Stimmen abgeben. Mit der Erststimme wird ein Wahlkreiskandidat gewählt, mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Die abgegebenen Zweitstimmen entscheiden über die Zusammensetzung des Landtags in Sachsen-Anhalt.

Insgesamt 22 Parteien haben fristgemäß ihre Listen zur Landtagswahl am 6. Juni eingereicht:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Alternative für Deutschland (AfD)

DIE LINKE (DIE LINKE)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Gartenpartei (Gartenpartei)

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM)

Aktion Partei für Tierschutz – TIERSCHUTZ hier! (TIERSCHUTZ hier!)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Klimaliste Sachsen-Anhalt (Klimaliste ST)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

WiR2020 (WiR2020)

Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Hier finden Sie die aktuellsten Umfragen sowie am Wahlabend die ersten Hochrechnungen, das vorläufige Endergebnis, die Wahlergebnisse der einzelnen Wahlkreise und einen Koalitionsrechner: