Landwirte demonstrieren in Escherode gegen Agrarpolitik

Ein wenig nervös war der Landwirt Holger Klopfleisch aus Niedertrebra am Samstag schon, verriet er dieser Zeitung. Es war 17 Uhr und im Ortsteil Escherode hatte er zum Mahnfeuer gegen die Thüringer und Bundesagrarpolitik im Rahmen der Aktion „Grüne Kreuze“ geladen. Jedoch war noch kaum jemand da. Dann plötzlich hätte er im Dunkeln blinkende Rumdumleuchten vernommen und gleich ein ganzer Korso an Landwirtschaftsmaschinen sei aufgetaucht. „Da kriegst du schon Gänsehaut“, so Holger Klopfleisch. Die eindrucksvoll aufgetretenen Gäste hatten übrigens die längste Anfahrt und kamen mit ihren Schleppern aus Nohra angefahren.

Am Ende sollten es etwa 100 Teilnehmer sein, die sich um das große Mahnfeuer versammelten. Dieses – so schilderte es einer der Demonstranten – sei bereits von der B 87 bei Wickerstedt aus der Ferne her sichtbar gewesen. Zur Freude von Holger Klopfleisch kamen nicht nur viele Landwirte und Kollegen, es mischten sich auch viele interessierte Bürger darunter, von denen er persönlich viele nicht kannte.

Dialog zwischen Konsumenten und Produzenten bei Mahnfeuer in Escherode

Bis 21 Uhr folgte eine gemeinsame Mahnwache um das Feuer und der Austausch zwischen Konsumenten und Produzenten. Der Landwirt aus Niedertrebra war froh, hier Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären, die von Medien und Politik öffentlich oft nur oberflächlich behandelt würden.

Dass so viele dem Aufruf gefolgt seien, freue Holger Klopfleisch: „Und das zur Weihnachtszeit, wo viele Adventsmärkte ebenfalls geöffnet hatten.“ Positiv ob der Kurzfristigkeit sei nicht nur die hohe Besucherzahl, sondern auch dass das Ordnungsamt der Landgemeinde Bad Sulza das alles „rucki zucki“ ermöglicht habe und auch die Gemeindeverwaltung Niedertrebra mitzog.

Nach dem entstandenen Dialog mit der Landbevölkerung hofft Holger Klopfleisch vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb, dass auch ein Gespräch mit der städtischen Bevölkerung zustande kommt. Er könne sich hier etwa eine Podiumsdiskussion in einem großen Saal vorstellen, wo sich Landwirte Fragen stellen.