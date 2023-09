Langzeittrend: Mehr Personal in vielen Landratsämtern in Thüringen

Erfurt Auch im öffentlichen Dienst wird oft zu wenig Personal beklagt. Ein Blick in die Thüringer Landratsämter zeigt allerdings: Mancherorts gibt es dort heute deutlich mehr Stellen als noch vor einigen Jahren.

In mehreren Thüringer Landratsämtern arbeiten inzwischen mehr Männer und Frauen als noch vor einigen Jahren. Während in diesen Behörden etwa im Eichsfeld oder auch im Landkreis Sömmerda zuletzt weniger Personalstellen vorhanden waren als vor zehn Jahren, gibt es unter anderem in den Landkreisen Hildburghausen, Altenburger Land und dem Weimarer Land mehr Beschäftigte, wie aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Raymond Walk hervorgeht. So habe es im Landratsamt Hildburghausen im Jahr 2013 insgesamt 360 Stellen im öffentlichen Dienst gegeben. Im vergangenen Jahr seien es dann 415 gewesen. Das Innenministerium beruft sich bei seinen Angaben auf Daten des Landesamts für Statistik.

Zahl der Stellen im Landratsamt im Eichsfeld hingegen gesunken

Im Altenburger Land sei die Zahl der Personalstellen im dortigen Landratsamt von 490 im Jahr 2013 auf 615 im Jahr 2022 gestiegen. Im Weimarer Land habe sich die Zahl der Stellen in der Kreisverwaltung zwischen 2013 und 2022 von 470 auf 530 erhöht.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in einigen anderen Landkreisen arbeiten heute nach Angaben des Innenministeriums mehr Menschen in den Landratsämtern - etwa im Landratsamt Sonneberg, im Landratsamt des Ilm-Kreises und im Landratsamt Gotha. Dagegen ist die Zahl der Stellen im Landratsamt im Eichsfeld von 2013 bis 2022 von 800 auf 750 gesunken.

Wie viele der genannten Stellen tatsächlich mit Personal besetzt sind, kann das Ministerium nicht exakt sagen. "Hierfür wäre es erforderlich, 170 Haushaltspläne, die überwiegend bereits archiviert sind, deren Vorberichte und Stellenpläne zu analysieren", schreibt das Ministerium. Auch könne das Ministerium nicht im Einzelnen sagen, welche Maßnahmen die einzelnen Landratsämter ergriffen hätten, um für derzeit unbesetzte Stellen Personal zu finden. Grundsätzlich stünden den Kommunen dazu aber inzwischen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Unter anderem könnten sie IT-Fachkräften und Ärzten Zulagen zum Tarifgehalt zahlen, damit für sie ein Job in der öffentlichen Verwaltung interessant werde.

Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden

Die Kommunen klagen regelmäßig über zu wenig Personal zur Verfügung. Zudem werde es immer schwieriger, für offene Stellen geeignetes Personal zu finden.

Die Landratsämter haben verschiedene Aufgaben. Sie sind zum Beispiel für die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs oder der Abfallbeseitigung auf ihrem Gebiet verantwortlich und treten regelmäßig als Schulträger auf. Bei ihnen sind auch Ausländerbehörden angesiedelt. Viele Aufgaben übernehmen die Landratsämter im Zusammenspiel mit den Verwaltungen von Gemeinden oder dem Land.