Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Festtag für Taktiker

Sie lesen gern Krimis? Sie mögen den Tatort im Fernsehen nur dann, wenn er so richtig spannend ist? Dann sollten Sie sich den morgigen Mittwoch, 11 Uhr, im Kalender dick anstreichen. In Ihrer Volksvertretung, dem Parlament des Freistaats Thüringen, wird es dann knistern und sie können dem Schauspiel im Live-Blog atemlos folgen. Auf der Tagesordnung steht: „Wahl des Ministerpräsidenten“. Klingt einfach, ist aber kompliziert in der Umsetzung.

Der derzeitige Ministerpräsident, Bodo Ramelow, tritt erneut an, wird aber vordergründig nur von seiner eigenen Linkspartei sowie SPD und Grünen unterstützt. Momentan einziger Gegenkandidat im ersten und zweiten Wahlgang ist der parteilose Bürgermeister Christoph Kindervater, der von der AfD nominiert wurde. Niemand rechnet damit, dass einer der beiden Kandidaten im ersten oder zweiten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erhält.

Der eigentliche Thrill der Wahl käme dann im dritten Wahlgang. Hier gewinnt der Bewerber, der die meisten Ja-Stimmen bekommt. In dieser Runde will die FDP auch ihren Vorsitzenden Thomas Kemmerich aufstellen. Mindestens zwei Bewerber im dritten Wahlgang ersparen Landtagspräsidentin Birgit Keller die Peinlichkeit, möglicherweise einen einzelnen Bewerber vereidigen zu sollen, der mehr Nein- als Ja-Stimmen bekommen hätte. Bei mindestens zwei Bewerbern ist das ausgeschlossen. Da gewinnt der Bewerber mit den meisten Ja-Stimmen.

Und die CDU? Sie will keinen eigenen Kandidaten aufstellen. Ihr Ostthüringer Bundestagsabgeordneter Albert Weiler würde kandidieren, wenn das seine Partei von ihm wollte. Das wäre dann das Höchstmaß der Spannung, denn Weiler bekäme gewiss auch Stimmen von der AfD. Da aber die FDP mit Kemmerich selbst einen Bewerber präsentiert, wird die faktisch vorhandene Mehrheit mit CDU und AfD nicht zustandekommen. Dann gewinnt Ramelow die Wahl knapp. Er ist dann nicht mehr nur geschäftsführend im Amt, sondern kann seine Minister neu ernennen.

Mehr zur Regierungsbildung:

Grüne benennen Anja Siegesmund und Anne Lütkes als Ministerinnen

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Ramelow bekommt Konkurrenz

Linke stimmt mit großer Mehrheit für Minderheitsregierung