Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Im Land der Abrechner

Immerhin ist Michael Kaufmann Professor. Im Ranking angesehener Berufsgruppen rangiert er damit relativ weit oben. Wenn man Abgeordneter der AfD ist, hilft das aber nichts. Gestern scheiterte Kaufmann mit seinem Wunsch, zu einem der Vizepräsidenten des Thüringer Landtags gewählt zu werden. Es fand sich keine Mehrheit für ihn. Auch seine Fraktionskollegin Tosca Kniese war bereits in zwei Anläufen gescheitert.

Ohnehin herrscht im und rund um den Landtag des Freistaats momentan nicht nur andauernder Wahlkampf, sondern auch die Zeit der Abrechnungen. Dieter Lauinger, geschäftsführender Justizminister, rächt sich an seinen grünen Parteileuten. Das Wort Freunde käme in diesem Zusammenhang nicht so wirklich passend über die Lippen.

Grüner Lauinger: „Wir haben uns verzockt“

Vor dem Richterbund lieferte Lauinger das Bekenntnis, seine Partei habe sich in den Diskussionen um einen Zusammenschluss als parlamentarische Minderheit mit Linkspartei und SPD verzockt. Zur Überraschung aller waren ausgerechnet die nur knapp dem politischen Tod infolge ausbleibenden Wahlerfolgs entrungenen Grünen in den Gesprächen mit Linkspartei und SPD aufgetreten, als hätten sie etwas zu feiern.

Einen Kater gab es für die Grünen trotzdem. Das Lieblingsthema Migration gehört bald nicht mehr in die Hoheit des Justizministeriums. Allerdings ist Lauinger als Minister mit Pannenhäufung auch nicht gerade in der Position, den erfolgsverwöhnten Regierungsvertreter zu spielen und auch noch Ratschläge zu erteilen.

Darüber hinaus weiß man momentan nicht so recht, wie die Abstimmungen im Landtag der unklaren Mehrheiten ausgehen. Das legt sich auch bei der Bevölkerung aufs Gemüt. Bei einer Sonntagsfrage wuchs der Stimmenanteil für den Geschäftsführer im Amt des Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow, auf neue Rekordstände an. Man sehnt sich nach jemandem, der den Durchblick behält. Ob Ramelow das ist, weiß man zwar nicht. Aber bei allem Streit um Wahlfragen zu seinem Amt ist eines unbestritten: Der Linke bleibt solange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist.