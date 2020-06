Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Korrektiv der Koalition

Georg-Maier-Festspiele in Thüringen: Niemand kommt gerade – im Freistaat im Herzen der Republik – an dem Sozialdemokraten vorbei. Der Innenminister wirkt allgegenwärtig, sei es nun in dem Amt, das er bald drei Jahre inne hat. Oder in der Partei, der er bald vorstehen könnte und für die er als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 ziehen will, so diese denn stattfindet … Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert.

Maier spiegelt nicht den typischen Berufspolitiker wider. Das kommt oft an der Basis gut an, verfängt allerdings gerade bei denen nicht, die ihr Leben lang ihr täglich Brot mit der Politik verdient haben. Auch das macht Maier zu einem der streitbarsten und umstrittensten Politiker, die es derzeit in Thüringen gibt.

Kurz vor der heute beginnenden Innenministerkonferenz, der Maier vorsteht, kam die Debatte über „Racial Profiling“ in der Polizei eigentlich zur Unzeit. Zumal das Thüringer Innenministerium die Nachricht der Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle derart verstolperte, dass von der inhaltlich positiven Meldung kaum etwas übrig geblieben ist – vor allem, weil Ultralinke des Koalitionspartners sofort vom moralisch höchsten Ross herab argumentiert haben und auf den ungeliebten Innenminister eindroschen.

Der hat sich seit 2017 aber nicht nur als entschiedener Kämpfer gegen Rechts mit neuen Impulsen profiliert. Sondern er steht sinnbildlich für die Thüringer SPD als sicherheitspolitisches Korrektiv in einer linken Koalition, das es immer mal wieder braucht. Das wird gerade in diesen Tagen mehr als deutlich, wenn einige Linke mit der Moralkeule zum eigenen politischen Vorteil und ohne handfesten Beleg allen Anstand gegenüber Polizistinnen und Polizisten vergessen lassen und jeder oder jedem von ihnen unterstellen, potenzielle Rassisten zu sein.

f.klaus@tlz.de