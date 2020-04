Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Langeweile als Erfolgsfaktor

Weshalb Olaf Scholz, Vizekanzler und Finanzminister im Kabinett von Angela Merkel, im Rennen um den Parteivorsitz seiner sozialdemokratischen Partei Ende 2019 scheiterte, lässt sich nur vermuten. Der ruhige Sachpolitiker soll vielen Parteimitgliedern als zu langweilig gegolten haben. Damals machte das Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken das Rennen. Zur Wortführerin des SPD-Duos schwang sich alsbald die Schwäbin Eskens auf. Mit herrischer Attitüde ist sie in vielen Medien präsenter als der parteipolitische Partner an ihrer Seite.

Krisen allerdings bringen oft nicht nur den wahren Charakter von Menschen ans Licht. Krisen zeigen auch, was wirklich wichtig ist und wer so agiert, dass ihm die Menschen vertrauen. Und plötzlich ist der Langweiler Olaf Scholz der zentrale Krisenmanager zur Eindämmung aller wirtschaftlichen und finanziellen Probleme, die durch den Kampf gegen die Pandemie entstehen. Nicht das Sprücheklopfen bringt das Wohlwollen der Bevölkerung ein, sondern das Ruhebewahren. Scholz tritt als besonnener Macher in Erscheinung, ähnlich wie der CSU-Vorsitzende Markus Söder. Dieser befindet sich in einer Art Fernduell mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Der möchte gern CDU-Vorsitzender werden, glaubt damit in der Union die Anwartschaft für eine spätere Kanzlerkandidatur zu erwerben.

Wie das ausgeht und ob die Union überhaupt einen Nachfolger von Kanzlerin Merkel installieren kann, liegt noch in weiter Ferne.

Die Corona-Krise aber hat Olaf Scholz in der SPD und in Umfragen wieder weit nach oben gespült. Wenn es wirklich um etwas geht, ist den Menschen strukturiertes Handeln offenbar doch wichtiger als das vorlaute Heraushauen immer neuer Sprüche und Forderungen.