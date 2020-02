Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Tarnen, Tricksen, Täuschen – Erfurt taumelt in eine urdeutsche Tragödie

So etwas hat die demokratische Parlamentsgeschichte in Deutschland noch nicht erlebt. Aus dem Nichts wird ein weithin unbekannter FDP-Politiker, dessen Partei knapp über die Fünf-Prozent-Hürde in den Landtag stolperte, zum Ministerpräsidenten gewählt. Er schlägt damit den in Thüringen beliebtesten Politiker, den Amtsinhaber der stärksten Partei, der Linken. Der Unternehmer Thomas Kemmerich folgt auf den Gewerkschafter Bodo Ramelow. Ein Bruch, den sich auch der findigste Autor einer Tragödie nicht hätte ausdenken können. Weil der verdatterte Kemmerich auch mit Hilfe der AfD-Fraktion, deren Führer Björn Höcke man mit richterlicher Erlaubnis Faschist nennen darf, gewählt wird, setzt an dieser Stelle eine urdeutsche Tragödie ein.

Mit innerer Anspannung vereidigt Landtagspräsidentin Birgit Keller tapfer den neu gewählten Regierungschef. Die Chefin der Linkspartei im Freistaat, Susanne Hennig-Wellsow, wirft diesem als schlechte Verliererin einen Strauß Blumen vor die Füße. Das Internet, spontane Demonstranten und die deutsche Politik sind außer sich.

Reflexartig werden Kemmerich und seine Wahlhelfer unter Generalverdacht gestellt. Man spricht von Skandal, von braunem Makel. Die Bundes-CDU donnert markig das Schimpfwort „Nazis“ von Berlin nach Erfurt.

Dabei ist die Rolle der CDU in der Erfurter Tragödie besonders schmierig. Sie wählt im dritten Wahlgang Kemmerich mit, weil sie selbst keinen Kandidaten zu bieten hat. Sie tritt an mit dem Ziel, Rot-Rot-Grün abzulösen, will sich dabei aber selbst die Hände nicht schmutzig machen. Auch mit den beiden stärksten Thüringer Parteien, den Linken und der AfD, will die CDU nicht reden. Sowenig wie 31 Prozent der Thüringer als Wähler der Linkspartei allesamt stalinistische Sozialisten sind, sowenig sind 21,8 Prozent der AfD-Mitläufer ausnahmslos Nazis und Faschisten. Die Krönung der christdemokratischen Sprachlosigkeit ist nun die Forderung nach Neuwahlen. Wenn man sich als Sprachrohr der Mitte sieht, muss man auch Bündnisse für die Mitte schmieden und sich nicht schmollend in die Ecke setzen. Weshalb soll man in Thüringen neu wählen, wenn die gewählten Politiker nicht bereit sind, nach der Wahl miteinander zu reden?

Demokratie kennt kein Mitleid und die Schadenfreude wird zum Teil der Tragödie. Das überhebliche Zurschaustellen von Unterschriften unter ein Papier, das man Koalitionsvertrag nannte, durch die selbst ernannte Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen, wirkte auf die Mehrheit im Thüringer Landtag wie eine unerträgliche Provokation.

Das Tarnen und Tricksen und Täuschen mit dem parteilosen Scheinkandidaten der AfD, dem eher ahnungslos wirkenden Christoph Kindervater, ging auf. Dass der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich nicht wirklich damit gerechnet hat, wird daran deutlich, wie unvorbereitet er ist, keine Regierungsmannschaft vorweisen kann. Da ist die Tragödie also noch nicht zu Ende geschrieben. Kemmerich ist als Ministerpräsident momentan der einzige Politiker in Thüringen, der das fehlende Kapitel hinzudichten kann.

Das Beben von Erfurt: Chronologie des Tages der Ministerpräsidentenwahl

Thomas Kemmerich ist plötzlich Ministerpräsident

Nach der Wahl: Ministerpräsident ohne Minister