Leitartikel: Wirte brauchen Hilfe

Die Sehnsucht nach Normalität war am Wochenende sichtbar: Gastronomen hatten Buden errichtet, in denen sie grillten, und an der Eisdiele bildeten sich beim Straßenverkauf Schlangen. Dass sich dabei nicht alle an die Abstandsregelungen halten, beweist leider die Berechtigung der nach wie vor strikten Einschränkungen.

Trotzdem wird es Zeit, Lösungen zu finden, wie auch die Gastronomie mit Augenmaß hochgefahren werden kann.

Der Unmut der Gas­tronomen wird sich verschärfen, wenn kleine Geschäfte des Einzelhandels in dieser Woche in den meisten Bundesländern wieder öffnen dürfen. Das führt zu vermeintlichen Ungerechtigkeiten.

Warum darf der Einzelhandel mit Flächen bis zu 800 Quadratmetern öffnen, Restaurants müssen aber geschlossen bleiben? Eine Begründung sieht die Bundesregierung darin, dass nicht zu viele Passanten in der Innenstadt bummeln sollen. Dabei wäre das Problem in der Gastronomie lösbar: Eine Bewirtung könnte an Reservierungen geknüpft werden, mit der Wirte zudem Abstandsregelungen garantieren können.

Wenn die Politik nicht zu einer vorsichtigen Lockerung bereit ist, sollte sie die finanziellen Hilfen für Betriebe, die vor der Krise gesund waren, ausweiten.

Eine Möglichkeit dafür wäre, die jetzigen Verluste mit den Gewinnen des Vorjahres in der Steuer zu verrechnen.

Auch Fördergelder für Betriebe, die in der Krise aushelfen wollen, wären sinnvoll: Viele Hotels wollten zuletzt ihre Zimmer für die Behandlung von Erkrankten zur Verfügung stellen.

Hier finanziell zu unterstützen, wäre nicht nur leichter zu begründen als eine bedingungslose Einmalzahlung. Es würde auch im Notfall helfen.

Es geht jetzt darum, zu verhindern, dass Restaurants und Hotels schließen müssen, die wir in der Zeit nach Corona schmerzlich vermissen würden.