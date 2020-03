Letzte Volkskammerwahl in der DDR: „Es war eine heftige Zeit“

So ganz genau weiß Wolfgang Fiedler auch nicht mehr, wie er vor 30 Jahren Abgeordneter wurde. Wahrscheinlich, sagt er, habe ihn der kleine CDU-Verband in seinem Dorf Tröbnitz vorgeschlagen und er sei auf ihm nicht nachvollziehbaren Wegen auf der Wahlliste gelandet. Falls es so etwas wie einen Parteitag oder eine Nominierungsveranstaltung gab, dann, sagt Fiedler, wisse er das heute nicht mehr.

Fiedler, damals 38 Jahre alt, hatte sich im nahen Jena bei Carl Zeiss vom Mechaniker bis zum Abteilungsleiter der Dreherei hochgearbeitet und nach eigenem Bekunden „immer den Mund aufgemacht“, obwohl er seit 1985 der Blockpartei CDU angehörte.

Und so landete er im Herbst 1989 am Runden Tisch des Kreises, der sich auch um die Vorbereitung der ersten freien, gleichen und geheimen Wahl in der DDR kümmerte. Abgestimmt wurde über das Parlament, das bisher nur dem Namen nach eines war: die Volkskammer.

Es habe eine Aufbruchstimmung, ja Euphorie geherrscht

An den 18. März 1990, den Tag der Wahl, vermag sich Fiedler wiederum gut zu erinnern. So wie im Sozialismus nahm das ganze Dorf fast geschlossen an der Abstimmung teil. Der Unterschied: „Die Leute gingen diesmal gern zur Urne“, sagt er. Es habe eine Aufbruchstimmung, ja Euphorie geherrscht. „Alle wollten die deutsche Einheit.“

Und wer die Einheit wollte, der wählte zumeist die Partei, die bedingungslos dafür stand – und deren Namensschwester im Westen praktischerweise vom Kanzler Helmut Kohl geführt wurde. Nur wenige störte es offenbar, dass die CDU bis vor Kurzem noch der sogenannten Nationalen Front unter Führung der SED angehört hatte. Zumal: Die Ost-Union hatte sich mit der neuen CSU-nahen Deutschen Sozialen Union (DSU) und der Bürgerbewegung „Demokratischer Aufbruch“ (DA) zur „Allianz für Deutschland“ zusammengetan. Das Bündnis sollte die früheren Abhängigkeiten vergessen machen.

Das Ergebnis der Volkskammerwahl 1990. Foto: MGT

Am 18. März 1990 stimmten fast 41 Prozent der Wähler in der DDR für die CDU, 6,3 Prozent für die DSU – und 0,9 Prozent für den DA. In Thüringen, das ja noch aus den drei Bezirken Erfurt, Gera und Suhl bestand, fiel das Ergebnis noch deutlicher aus. Dort erzielte die Union mehr als 50 Prozent.

Die anderen Ex-Partner hatten durchaus versucht, mit Umbenennungen und Bündnissen dagegenzuhalten. Die SED, die sich in Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) umgetauft hatte, erhielt am Wahltag immerhin 16,4 Prozent, wobei ihr Resultat in den Thüringer Bezirken merklich schlechter ausfiel. Die Liberaldemokratische Partei LDPD hatte mit Bürgerrechtlern den „Bund freier Demokraten“ gebildet und kam auf 5,3 Prozent. Rechnet man noch andere Blockparteien wie die Nationaldemokratische Partei NDPD, die Bauernpartei und den Demokratischen Frauenbund DFD mit ein, kam die einstige Nationale Front zum Beispiel im Bezirk Erfurt auf mehr als 72 Prozent der Stimmen.

Verlierer waren ausgerechnet Organisationen wie das Neue Forum

Verlierer waren ausgerechnet die Parteien, die ein halbes Jahr zuvor die Opposition angeführt hatten. Organisationen wie das Neue Forum, die nun gemeinsam als „Bündnis 90“ antraten, kamen DDR-weit auf 2,9 Prozent. Im Bezirk Erfurt waren es sogar nur 1,8 Prozent.

Den größten gefühlten Absturz erlebte aber die SPD. Sie hatte in den Umfragen geführt oder gleichauf mit der Allianz gelegen. Nun erhielt sie nur etwa halb so viele Stimmen wie die CDU. In Thüringen kam sie sogar nur auf ein Drittel.

Wolfgang Fiedler störte das eher nicht. „Auf einmal war ich gewählt“, sagt er. „Ich habe mein Köfferchen gepackt und bin nach Berlin gefahren. Dort merkte ich schnell, dass ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte.“ Schon gar nicht ahnte er, dass aus einer Zufallsentscheidung eine Berufung werden sollte. Und er war nicht allein damit.

Unter seinen Abgeordnetenkollegen befanden sich etwa der Arzt Hans-Hennig Axthelm (CDU), der später als erster Thüringer Gesundheitsminister Skandale verursachte, die Architektin Irene Ellenberger, die ab 1994 als Sozialministerin amtierte oder der Ingenieur Jürgen Haschke, der 1993 Stasi-Beauftragter des Landes wurde.

Überhaupt, die Staatssicherheit: Zu den Thüringer Abgeordneten gehörte auch Martin Kirchner, der Generalsekretär der DDR-CDU. Er hatte 1989 mit einer gewissen Christine Lieberknecht den „Brief aus Weimar“ unterzeichnet und eine Reform der Partei verlangt. Nun wurde er als Inoffizieller Mitarbeiter des Geheimdiensts enttarnt.

In der Volkskammer war der Abgeordnete Fiedler Mitglied jenes Gremiums, welches das vormalige Ministerium für Staatssicherheit, auflösen sollte. Vor allem der Kampf um die Akten verlief hart, aber er wurde gewonnen. Geleitet wurde der Ausschuss von Joachim Gauck, der später auch noch ein bisschen Karriere machte.

„Es war eine heftige Zeit“, sagt Wolfgang Fiedler. Fast täglich wurden Gesetze verabschiedet. Am 23. August fiel dann der wichtigste Beschluss: Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik mit Wirkung zum 3. Oktober 1990.

Kurz darauf wurde Fiedler in den Thüringer Landtag gewählt. Er sollte ihm 29 Jahre angehören.