Lindner: Bei Klimaschutz auf Technologien setzen

Berlin Nicht nur die Grünen, sondern auch die FDP hat mit einem außerordentlichen Parteitag die letzte Woche vor der Bundestagswahl am kommenden Sonntag eingeläutet.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner will für den Schutz des Weltklimas ganz auf moderne Technologien setzen.

Einer Politik, die Verbote und Verzicht durchsetzen wolle, erteilte er am Sonntag beim außerordentlichen Parteitag der Liberalen in Berlin eine Absage. Lindner kritisierte scharf Pläne der Grünen und nannte Lastenfahrräder als Beispiel.

"Klimaschutz by Bullerbü wird aber niemals ein Exportschlager für die Welt sein", sagte Lindner, der sich damit auf das dörfliche Idyll in den Kinderbüchern Astrid Lindgrens bezog. "German engineered Klimaschutz hingegen kann bei uns Jobs schaffen und woanders die Erderwärmung bekämpfen."

Deutschland müsse nicht Moralweltmeister sein, wenn andere folgen sollten, sondern Technologieweltmeister, forderte Lindner. Er präsentierte den Wahlaufruf der Liberalen, der schon Ziele und Kurs in erwarteten Verhandlungen über eine Beteiligung an einer angestrebten Regierungskoalition bestimmt.

Lidner ruft zum Impfen auf

Lindner hatte seine Rede mit einem Aufruf zum Impfen gegen das Coronavirus eröffnet. Die FDP sei die Partei der Freiheit, dieses Bekenntnis sei aber untrennbar verbunden mit dem Gedanken der Verantwortung, sagte Lindner am Sonntag in Berlin. "Wer in Freiheit leben will, muss dafür auch selbst Verantwortung übernehmen. Und deshalb ist unser Appell an die Menschen im Land: Bitte lassen Sie sich impfen! Schützen Sie sich und andere durch eine Impfung."

Lindner betonte, es dürfe in Deutschland auch im Herbst nicht wieder zu pauschalen Freiheitseinschränkungen und einem Lockdown kommen. "Die Schäden, die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schäden sind bereits groß genug." Dazu könne jeder einen Beitrag leisten, betonte Lindner.

