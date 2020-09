Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow bei der Mitgliederversammlung der Partei in Körner.

Linke-Chefin schwört in Körner Mitglieder auf Blitzwahlkampf ein

Die Linke schwört ihre Mitglieder auf die Landtags- und Bundestagswahlen 2021 ein. Die Chancen der Partei, erneut stärkste Kraft in Thüringen werden, den Ministerpräsidenten stellen, stünden gut, erklärte Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow am Freitag in Körner vor Mitgliedern des Kreisverbandes Unstrut-Hainich. Nach jetzigem Stand werde es ein „Blitz-Wahlkampf“, sagte die Parteichefin.