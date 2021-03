Linken-Chefin Hennig-Wellsow ärgert sich über "heute Show"-Beitrag

In der Sendung vom Freitagabend war in der Sequenz über die Linken eine Fotomontage eingeblendet: Russlands Präsident Wladimir Putin posiert wie James Bond, Hennig-Wellsow und ihre Kollegin Janine Wissler schmiegen sich leicht bekleidet an ihn.

Dazu twitterte Hennig-Wellsow am Samstag: «hm ... @heuteshow, müssen wir mal reden? (Mal abgesehen davon, dass ich Putin unattraktiv finde.) Satire ist ja immer erlaubt, aber 2 Frauen, die eine Partei führen gleich mal als halbnackte Bondgirls zu labeln, ist schon ein «besonderer» Beitrag zum #frauentag2021, oder?»

Ähm… @heuteshow, müssen wir mal reden? (Mal abgesehen davon, dass ich Putin unattraktiv finde.) Satire ist ja immer erlaubt, aber 2 Frauen, die eine Partei führen gleich mal als halbnackte Bondgirls zu labeln, ist schon ein „besonderer“ Beitrag zum #frauentag2021, oder? pic.twitter.com/467YgR6F5F — Susanne Hennig-Wellsow (@SusanneHennig) March 6, 2021

Passend zum Thema