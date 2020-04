Corona-Beschränkungen: Das ändert sich in Deutschland

Berlin. Die Sehnsucht nach Lockerungen ist zu Recht riesig. Doch die Krise ist mitnichten gebannt. Was jetzt gefährlich wäre. Ein Kommentar.

Lockerungen im Alltag: Jetzt bloß nicht leichtsinnig werden!

Ist die Corona-Krise schon vorbei? Wenn man sich Bilder aus deutschen Innenstädten vom Wochenende anschaut, dann könnte man meinen, das Virus sei besiegt und die Gefahr für die Gesundheit jedes Einzelnen gebannt. Abstand halten – das erscheint vielen Menschen offenbar nicht mehr so relevant.

Doch die Krise ist mitnichten gebannt. Die Sehnsucht nach Lockerungen ist zu Recht riesig – aber die gehen nur, wenn Regeln gelten.

Das Kontaktverbot ist noch in Kraft, eine bundesweite Maskenpflicht im Einzelhandel und dem öffentlichen Nahverkehr wäre sinnvoll. Denn: Schlägt das Virus erneut in großer Zahl zu, dann müssen viele Familien in häusliche Quarantäne – das bedeutet, man darf das Haus nicht verlassen. Nicht zum Sport, nicht zum Einkaufen. Einfach gar nicht raus.

Das ist dann ein neuer „Shutdown“ des persönlichen Lebens. Darauf werden viele verzichten wollen. Insofern hat Kanzlerin Angela Merkel völlig recht, wenn sie an die Vernunft der Menschen appelliert und fordert sich an die bestehenden Regeln weiter strikt zu halten.

Das Coronavirus ist kein vorübergehender Spuk

Kerstin Münstermann rät: weiter ans Kontaktverbot halten, Abstand wahren, Masken tragen. Foto: Reto Klar

Allerdings ist die Warnung vor Diskussionen unnötig. Natürlich müssen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren, abwägen, Entscheidungen treffen und notfalls auch wieder zurücknehmen.

Betrachtet man allein die Todesfälle in den hoch entwickelten Ländern USA, Spanien, Italien und Frankreich, so sind dort zusammengerechnet bereits mehr 100.000 Menschen an den Folgen des Virus gestorben.

Corona ist kein vorübergehender Spuk, nur weil die medizinische Krise in Deutschland bislang moderat verläuft. Auch hier trauern über 4500 Familien um ihren Angehörigen. Ein Impfstoff ist nicht in Sicht, wirksame Medikamente noch nicht auf dem Markt.

Es bleibt nichts anderes übrig als sich bis auf Weiteres an das Kontaktverbot zu halten, Abstand zu wahren und Masken zu tragen. Damit es dann auch schnell wieder losgehen und Deutschland zum normalen Alltagsleben zurückkommen kann. Hoffentlich schnell!

