Eisenach/Weimar. 20 Messstationen wurden in den Blick genommen. Mühlhausen und Erfurt haben die rußigste Luft.

Luftqualität in Thüringen hat sich deutlich verbessert

Die Luftqualität in Thüringen hat sich in 2020 gegenüber dem Vorjahr weiter zum Positiven verändert. Dies ergibt eine Untersuchung der Dualen Hochschule Gera-Eisenach von 20 Umwelt-Messstationen in Thüringen.