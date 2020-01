Maaßen steht nicht als Ministerpräsidentenkandidat zur Verfügung

Die AfD will einen eigenen Kandidaten für die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten aufstellen. „Um deutlich zu machen, dass wir unser zentrales Wahlversprechen im Auge behalte, wird es einen Gegenkandidaten geben“, kündigte AfD-Landtagsfraktionschef Björn Höcke an.

Er selbst wolle nicht antreten. Es gehe darum, Rot-Rot-Grün zu beenden und Regierungschef Ramelow in den Ruhestand zu schicken. Der Bewerber solle die „bürgerliche Mehrheit“ hinter sich versammeln und müsse kein AfD-Mitglied sein.

Auf die Frage, ob dafür auch der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen infrage komme, antwortete Höcke: „Ich will das nicht ausschließen, dass er ein geeigneter Kandidat sein könnte.“ Maaßen teilte bereits mit, nicht zur Verfügung zu stehen.

Mit einem Gegenkandidaten zu Bodo Ramelow (Linke) im dritten Wahlgang könnte die AfD am Ende dessen Wiederwahl gerichtsfest machen. Gemäß Thüringer Verfassung wird der Ministerpräsident mit der Mehrheit der Stimmen im Landtag gewählt. Scheitert der Kandidat in den ersten beiden Durchgängen, „so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält“, heißt es in der Landesverfassung.

Ob das bei nur einem Kandidaten bedeuten würde, dass dieser auch gewählt wäre, wenn er mehr Nein- als Ja-Stimmen erhält, darüber gibt es unterschiedliche juristische Auffassungen. FDP-Chef Thomas Kemmerich schloss für seine Fraktion aus, dass die FDP einen AfD-Kandidaten wählen würde.

Verhilft die AfD Ramelow ins Amt des Regierungschefs?

Liveblog Regierungsbildung: Verfassungsrechtler hält Ramelow-Wahl mit mehr Nein- als Ja-Stimmen für möglich

Rot-Rot-Grün einigt sich: Wer welches Ministerium bekommt