Maaßen will doch nicht als Ministerpräsident kandidieren

Erfurt. Hans-Georg Maaßen will vorerst nicht als Ministerpräsident in Thüringen kandidieren. Auch die Thüringer Werteunion rudert zurück.

Nun also doch nicht: Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, will vorerst nicht als Ministerpräsident in Thüringen kandidieren. Er sei zwar der Überzeugung, dass die CDU den Regierungschef stellen müsse, „damit die Sozialisten das Land nicht ruinieren”, sagte er dem „Nordkurier“. Zudem stehe er bereit, um an „einer derartigen Lösung“ mitzuarbeiten. „Konkrete Überlegungen hierzu gibt es aber nicht.”

Zuvor hatte der Thüringer Vorsitzende der CDU-Gruppierung „Werteunion“, Christian Sitter, für den entlassenen Geheimdienstchef geworben. „Ich kann mir Maaßen sehr gut als Ministerpräsident vorstellen“, sagte er Ende Dezember der „Thüringer Allgemeinen.“ In der Thüringer CDU sehe er keinen „geeigneten Kandidaten für das Amt“. Eine mögliche Bewerbung Maaßen sei dessen eigene Idee.

Später relativierte Sitter aber seine Aussagen. „Es soll ja Leute geben, die ihn für einen hervorragenden MP (Ministerpräsidenten - die Red.) halten würden“, teilte er unter Bezug auf Maaßen auf Twitter mit. „Ich auch. Die Idee hat was.“ Aber er habe dies im Gegensatz zu der Pressemeldung „nie laut gesagt“. Diese Zeitung bleibt bei ihrer Darstellung. Die CDU-Spitze hat ablehnend auf eine mögliche Kandidatur Maaßens reagiert.

Wahl im Februar

Voraussichtlich im Februar will sich der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Landtag zur Wahl stellen. CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring hat ausgeschlossen, dass seine Partei einen Antrag zur Wahl des Regierungschefs stellen wird. Zudem erklärte er, nicht gegen Ramelow antreten zu wollen.

Dennoch ist unklar, was bei der Wahl geschieht. Die bisherige rot-rot-grüne Koalition hat ihre Mehrheit verloren und verfügt nur noch über 42 der 90 Abgeordneten. Auf der anderen Seite kann auch die CDU mit nur noch 21 Abgeordneten selbst rechnerisch keine Mehrheitsbündnis mehr formen, ohne die AfD zu beteiligen.

Linke, SPD und Grüne setzen deshalb auf den dritten Wahlgang, in dem Ramelow laut der Landesverfassung keine absolute Mehrheit mehr benötigt. Dann sind „die meisten Stimmen“ ausreichend.