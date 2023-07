Machtwechsel möglich: Spanien vor Parlamentswahl

Madrid Verliert Spaniens sozialistische Minderheitsregierung unter Pedro Sánchez gegen eine Koalition aus Konservativen und Rechtspopulisten? Eine „Brandmauer“ wie in Deutschland gibt es in Spanien so nicht.

Spanien wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Nach den Umfragen zeichnet sich eine Niederlage für die linke Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ab. Die konservative Volkspartei dürfte in dem Land mit etwa 47 Millionen Einwohnern stärkste Kraft werden, die absolute Mehrheit jedoch verfehlen. Ihr Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo wäre dann zur Bildung einer Regierung auf die rechtspopulistische Partei Vox angewiesen.

Ursprünglich sollte in Spanien erst Ende des Jahres gewählt werden. Nach einem Debakel für die Sozialisten und weiter links stehende Parteien bei den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai zog Sánchez den Termin vor. Das linke Lager hofft nun noch auf einen Umschwung. Anders als in Deutschland gegenüber der AfD haben die spanischen Konservativen keine „Brandmauer“ gegen rechts errichtet und sind auf unterer Ebene bereits Koalitionen mit Vox eingegangen.