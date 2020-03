Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politische Fernsehrunde in Erfurt: Maischberger lässt die Bürger fragen

Die Atmosphäre im wunderschönen Palmhaus am Erfurter Anger ist entspannt. Bevor Moderatorin Sandra Maischberger erscheint, lässt einer ihrer Mitarbeiter das Publikum das Fragenstellen und den Eingangsbeifall üben. Der ist besonders herzlich, als die Moderatorin im schlichten Outfit aus Jackett, T-Shirt und Hose gewohnt souverän in die Sendung einführt. Das Format ist neu und der Start in Erfurt eine echte Premiere. Für „Maischberger vor Ort“ verlässt die populäre ARD-Talkmasterin erstmals ihr Studio, um künftig überall im Land Bürger mit Politikern ins Gespräch zu bringen.

Zuschauer konnten sich bewerben

Dass es ausgerechnet in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt losgeht, ist kein Zufall. Die Verwerfungen um die Ministerpräsidentenwahlen haben Politik und Politiker ins Gerede gebracht. Letztere seien bereits ausgiebig zu Wort gekommen, die Wähler aber nicht. „Maischberger vor Ort ist die Sendung, in der die Bürger das Wort haben“, verspricht die Talkmasterin. Die Zuschauer konnten sich bei der ARD um die Teilnahme bewerben und Fragen anmelden. Als Gesprächspartner sind eingeladen Katja Kipping, Bundesvorsitzende der Linken, Mario Voigt, Fraktionsvorsitzender der CDU in Thüringen, Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender der AfD und der André Brodocz, Politikwissenschaftler aus Erfurt.

Aufgezeichnet wird einige Stunden vor der Ausstrahlung im ARD-Nachtprogramm. Zunächst kommt man dabei auch im Palmhaus nicht an der Corona-Krise vorbei. Sie sei froh, dass die Sendung angesichts geltender Veranstaltungsverbote in dieser Form überhaupt stattfinden könne, sagt die Moderatorin. Mit 110 Gästen bleibe man allerdings unter der Grenze von 1000 Teilnehmern, wer weiß, ob wir das auch morgen und übermorgen noch so hätten machen können, so Maischberger. Bevor die Kameras laufen, sammelt sie außerplanmäßig einige Fragen an die geladenen Politiker zu Corona ein, die diesen dann unmittelbar nach Sendestart gestellt werden.

Fragen rund um Corona

Unter anderem geht es da um die Frage, wie Einkommensausfällen für ganze Branchen oder Freiberufler ausgeglichen werden könnten. Katja Kipping etwa hält unbürokratische Hilfen für Selbstständige für unumgänglich und schlägt ein Pandemieüberbrückungsgeld vor. Mario Voigt hat nicht zuletzt den Thüringer Mittelstand im Blick, der über Bürgschaften und Steuerstundungen entlastet werden sollte. Tino Chrupalla fordert Entlastungen unter andrem für das schon jetzt betroffene Gastro- und Tourismusgewerbe.

Salomonisch wird es bei der Frage, wieso Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zwar einerseits ein Veranstaltungsverbot ab 1000 Teilnehmern angestoßen hat, andererseits der für April geplante CDU-Parteitag, auf dem er selbst für den Bundesvorsitz kandidiere, aber nicht abgesagt wurde. Man gehe verantwortungsvoll mit der Situation um, versichert Parteikollege Mario Voigt, warte aber die weitere Situation bis zum Termin am 26. April ab. „In den nächsten 14 Tagen sind wir schlauer, dann wird entschieden“, so der Fraktionschef.

Politikwissenschaftler: Kemmerich „kam nicht ganz überraschend“

Dann ist man bei der Politik. Die Fragen drehen sich um den Ansehensverlust und den Schaden für die Demokratie, den die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD in Thüringen verursacht habe. Für Katja Kipping bleibt es der Sündenfall von Erfurt. Tino Chrupalla bekräftigt dagegen die AfD-Position, wonach sich die anderen Parteien schwer getan hätten, das Thüringer Wahlergebnis anzuerkennen. Mario Voigt will das so nicht stehen lassen. Direkt an Chrupalla gerichtet, bezeichnet er den Vorgang, dass eine Partei einen Kandidaten aufstellt, um dann einen anderen zu wählen, als einmalig in der deutschen Parlamentsgeschichte. Damit habe die AfD dem Parlament geschadet.

Der Politikwissenschaftler André Brodocz sieht das etwas anders. Seiner Meinung nach hat die AfD letztlich mit offenen Karten gespielt und vorab gesagt, sie sei bereit, einen Kandidaten zusammen mit CDU und FDP zu wählen. Im 3. Wahlgang sei abzusehen gewesen, dass die AfD Thomas Kemnmerich mitwählen würde. In den Fraktionen sei vorab sogar darüber gesprochen worden. „Das kam nicht ganz überraschend“, so der Wissenschaftler.

AfD wird immer wieder zum Fragen-Thema

Im Folgenden geht es dann unter anderem um den Stabilitätspakt, den die CDU mit der neuen rot-rot-grünen Landesregierung vereinbarte. Mario Voigt verteidigte ihn. Man sei nur dritte Kraft im Land, wolle aber als Opposition konstruktiv mitwirken und mit dafür sorgen, dass das Land nicht im Chaos versinkt.

Emotional wird es bei der Frage, warum sich die Linke so schwer damit tut, die DDR als Unrechtsstaat zu beteiligen. Wenn der Bundesbeauftragte Roland Jahn davon spreche, verstehe sie es, sagt Katja Kipping. Oft werde der Begriff aber als Kampfbegriff verwendet. Für viele DDR-Bürger klinge das dann so, als werde ihr gesamtes Wirken abgeschrieben. „Das hat für mich etwas von einer Unterwerfungsgeste. Ich bin da selber noch in einem Denkprozess“, so die Linken-Politikerin.

Immer wieder kommt das Publikum auf die AfD zu sprechen. Eine SPD-Stadträtin aus Gera will wissen, warum die AfD, die in der Ostthüringer Stadt die größte Fraktion stellt, dort so viele unsinnige Fragen stellt. Tino Chrupalla verweist auf die Wahlerfolge in Thüringen und Sachsen, man mache also nicht alles falsch. Im siebten Jahr ihres Bestehens lerne seine Partei noch. Unsinnige Anträge gebe es von allen Parteien.

Angesprochen auf die Stimme ihres Partei-Kollegen Bodo Ramelows für einen AfD-Mann als Landtagsvize, gesteht Katja Kipping, sie habe darüber geflucht, dann aber mit Ramelow telefoniert, der ihr sein Dilemma erklärte. „Ich bin froh, dass ich nicht in diesem Dilemma bin“, sagt Kipping.

Konzept Bürger-Dialog statt Talkshow kommt an

Eine Frau, die aus Afghanistan nach Deutschland kam und hier mit ihrer Familie lebt, will von Chrupalla wissen, warum die AfD Bürger auf sie hetze? Der windet sich: Man stehe kritisch zu einigen Punkten der Migrationspolitik, alle Menschen sollen aber sicher leben können.

Tatsächlich bleibt es bis zum Schluss eine echte Bürger-Fragerunde. Moderatorin Maischberger beschränkt sich auf kurzes Nachhaken oder Stichworte. Katja Kipping kann schließlich ihre Begeisterung nicht verhehlen. „Super, so ein Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir müssen uns kurz fassen, das ist ein echter Erfolg dieser Sendung“ schwärmt sie abschließend. Dann sind die Kameras aus und das große Selfie-Schießen beginnt.