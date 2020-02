Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als 100 Eintritte bei der Thüringer Linken seit Kemmerich-Wahl

Seit der Ministerpräsidentenwahl am vergangenen Mittwoch verzeichnet die Linke in Thüringen einen hohen Zuwachs an Mitgliedern. Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich, der sich im Landtag mit einer Stimme gegen den Linken-Politiker und Amtsinhaber Bodo Ramelow durchsetzte, seien 100 Menschen in den Landesverband eingetreten. Etwa 10 weitere Neumitglieder zählten Kreisverbände, wie die Partei am Dienstag mitteilte. Zu Jahresanfang hatte die Partei rund 4100 Mitglieder in Thüringen.

Die Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD, CDU und FDP hatte vorige Woche bundesweite Kritik ausgelöst. Ramelow war im dritten Wahlgang mit einer Stimme unterlegen.

Auch außerhalb Thüringen scheint das Menschen bewogen zu haben, sich der Partei anzuschließen: Bundesweit seien seit der Wahl Kemmerichs 770 Menschen der Linken beigetreten, teilte am Dienstag die Bundeszentrale der Partei in Berlin mit. „Die Leute wissen, dass die Linke die entschlossenste antifaschistischste Kraft ist. Da wollen sie sich in der aktuellen Situation engagieren“, erklärte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler.

Bei den anderen Parteien des Thüringer Landtags fielen die Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen geringer aus. Der SPD traten in Thüringen etwa 20 Mitglieder bei, die Sozialdemokraten haben im Freistaat 3750 Mitglieder.

Die CDU hingegen musste einige Austritte hinnehmen, wie der Landesverband mitteilte. Genaue Zahlen kann die Partei erst im März nennen, da die Ein- und Austritte zum Teil über den Bundesverband abgewickelt und erfasst werden. Auch die AfD konnte keine aktuellen Zahlen nennen, Grund dafür sei das aufwendige Aufnahmeverfahren.

