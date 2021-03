Erfurt. Die Fläche, auf der in Thüringen ökologischer Landbau betrieben wird, ist binnen fünf Jahren um rund 13.000 Hektar auf aktuell 54.000 Hektar gewachsen. Das ist entspricht einem Anstieg um fast 25 Prozent.

Mehr Öko-Landbau in Thüringen

Sieben Prozent der Agrarfläche in Thüringen werden ökologisch bewirtschaftet, heißt es in einem Agrarstrukturbericht, den an diesem Dienstag das Kabinett berät.

Das 51-seitige Papier liegt dieser Zeitung vor. Das Land liegt damit allerdings immer noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von zehn Prozent. Es gebe in der Landwirtschaft, aber auch bei Gastronomie oder Großküchen immer noch Vorbehalte gegenüber dem Öko-Landbau, heißt es dem Bericht von Agrarminister Benjamin Hoff (Linke). Hinzu kämen „fehlende Verarbeitungskapazitäten“ und Ballungsräume sowie die vergleichsweise geringen Kaufkraft in Thüringen.

Bis 2015 habe es auch zu geringe politische Unterstützung gegeben, erklärte das Ministerium. Seitdem sei dank Flächenzuschüssen und Investitionsprogrammen der Ökolandbau deutlich gewachsen.

Der Bericht bilanziert die gesamte Entwicklung der Agrarstruktur seit der Wiedervereinigung. Insgesamt ging die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Thüringen seit 1990 um rund 60.000 Hektar auf knapp 776.000 Hektar zurück. Konstant blieben über die drei Jahrzehnte die Nutzungsanteile der Flächen: Mehr als drei Viertel (78 Prozent) werden ackerbaulich genutzt. Auf Grünland entfallen 21 Prozent.

Starke Veränderungen gab es teilweise bei den angebauten Kulturarten. Der Anteil von Ölfrüchten wie Raps versechsfachte sich auf 16,6 Prozent, während der Anteil von Feldfutter mit 5,3 Prozent um zwei Drittel zurückging.

Besonders extrem war der Einbruch bei Kartoffeln: Sie wurden 1990 noch auf fast 38.000 Hektar angebaut. Heute sind es nur noch 1700 Hektar. Und: Vor 30 Jahren waren noch 126.420 Menschen in der Thüringer Landwirtschaft beschäftigt. Heute sind es 20.600.