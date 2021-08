Mehr Testpflichten bei steigenden Infektionszahlen in Thüringen

Erfurt. Menschen ohne Corona-Impfung müssen sich bei steigenden Infektionszahlen in Thüringen auf mehr Testpflichten einstellen.

Auf mehr Testpflichten müssen sich ungeimpfte Menschen bei steigenden Infektionszahlen in Thüringen einstellen. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 35 sollen zu bestimmten Bereichen wie der Innengastronomie oder Fitnessstudios nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang haben.

Das solle die neue Corona-Verordnung des Landes regeln, die Ende August komme, sagte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Erfurt. Die sogenannten Corona-Bürgertests seien zunächst weiterhin kostenfrei.

Wie bei der Bund-Länder-Konferenz beschlossen, sollen sie in der Regel nur noch bis 10. Oktober gratis sein - ausgenommen für Menschen, die sich aus verschiedenen Grünen nicht impfen lassen können. Hoff hatte bei der Bund-Länder-Konferenz Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vertreten, der im Urlaub ist. Wie es mit Tests an Schulen weitergehe, würden die Kultusministerkonferenz und das Thüringer Kabinett in nächster Zeit beraten.

Hoff kündigte an, dass es weiterhin Impfangebote dort geben werde, wo sich viele Menschen aufhielten. «Es gibt Menschen, die sind impfwillig, aber sie machen sich allein nicht auf den Weg.» Um eine vierte Corona-Welle zu verhindern, sollte drei Viertel der Bevölkerung geimpft sein. «Es ist die Rede von einer Pandemie der Nichtgeimpften», so der Minister. Das habe auch bei der Diskussion der Länder mit der Bundesregierung eine Rolle gespielt.

Wichtig sei für Thüringen, dass der Bund die wirtschaftlichen Überbrückungshilfen fortsetzen wolle. Thüringen habe sich zudem ein vereinfachtes Verfahren bei der Vergabe der Bundesgelder für Luftfilteranlagen in Schulen eingesetzt.