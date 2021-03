Mehrere Polizisten schon vorzeitig geimpft

Seit dieser Woche können sich Polizisten in Thüringen offiziell gegen das Corona-Virus impfen lassen. Seit Januar erhielten aber schon einige Bedienstete die Spritze mit dem Vakzin – wenn Termine nicht wahrgenommen und Impfstoff übrig geblieben war. Abgestimmt wurde dieses sogenannte Hop-On-Verfahren zwischen Innenministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen. An der Umsetzung gibt es Kritik. Der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kai Christ, sagt: „Die Hop-On-Impfungen liefen nicht optimal.“ In Bayern beispielsweise seien Polizeibeamte bevorzugt angerufen worden, wenn am Abend Impfstoff übrig war. In Thüringen habe er diesen Eindruck nicht gehabt.

Etwa 200 Polizisten sollen in den vergangenen Wochen über dieses Verfahren in Thüringen geimpft worden sein. Im Februar bestätigte die Landespolizeidirektion in Erfurt beispielsweise, dass eine einstellige Zahl von Beamten im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera – hierzu gehören die Landkreise Altenburger Land, Greiz sowie Gera -- bereits geimpft worden sei.

Insbesondere waren die frühzeitigen Impfungen vorgesehen für Polizisten, die in ihrer Tätigkeit viel Kontakt zu anderen Menschen haben, beispielsweise bei der Bereitschaftspolizei, die Kundgebungen absichert oder beim normalen Streifendienst. Aber auch ältere Beamte und jene, die wegen einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören, sollten geimpft werden.

Gab es Impfvordrängler, wie sie in den vergangenen Wochen bundesweit kritisiert wurden? Gerüchte darüber kursieren in Polizeikreisen seit Wochen. Insbesondere ging es um einen Dienststellenleiter (Name der Redaktion bekannt). Nach Recherchen dieser Zeitung soll der Beamte aber impfberechtigt gewesen sein.

Die Landespolizeidirektion in Erfurt, die im Februar noch bereitwillig zur Zahl der Geimpften im Bereich der Landespolizeiinspektion Gera Auskunft gegeben hat, mauert jetzt. „Die Thüringer Polizei verfügt nicht über valide Daten zu bereits geimpften Mitarbeitern“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Polizistinnen und Polizisten, die einen Impftermin vereinbaren wollen, erhielten dafür die „notwendigen Bescheinigungen zum Nachweis der Anspruchsberechtigung“ auf ihren Dienststellen.

Wie viele dieser Bescheinigungen sind bereits ausgestellt worden? Wie viele wurden möglicherweise auch abgelehnt? Daten dazu werden „in Ermangelung einer Impfpflicht“ nicht erhoben, heißt es aus der Polizeidirektion in der Erfurter Andreasstraße. Es fehle daher schlicht die Grundlage.

Bei der Gewerkschaft der Polizei weiß man da etwas mehr. „Die Impfbereitschaft bei den Thüringer Polizistinnen und Polizisten scheint höher zu sein als zunächst angenommen“, sagt der Landesvorsitzende Kai Christ. Zwischenzeitlich erhalte auch die GdP immer mehr Anfragen dazu.

In der vergangenen Woche noch, als Polizeibeamte nach Priorisierung noch nicht an der Reihe gewesen sind, habe das anders ausgesehen. Damals wollte unter anderem die GdP erreichen, dass über den Polizeiärztlichen Dienst Impfungen realisiert werden können.

Eine dazu durchgeführte Befragung zur Impfbereitschaft habe eher darauf hingedeutet, dass die Bereitschaft zur Spritze gegen das Coronavirus nicht sonderlich hoch sei unter den 7000 Bediensteten der Polizei – diese Situation habe sich offenbar in den vergangenen Tagen gewandelt., sagt Christ und beruft sich auf Erkenntnisse der Gewerkschaft.