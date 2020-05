Meine Meinung: Führung mit Verstand

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Natürlich ist alles eine Abwägungssache.

Wenn Thüringen nach monatelangem Ausnahmezustand seine Corona-Beschränkungen lockert, kann eine zweite Infektionswelle nicht ausgeschlossen werden. Manche halten sie sogar für sehr wahrscheinlich.

Aber machen wir uns nichts vor. Es ist weder den Menschen noch der Wirtschaft zuzumuten, so lange zu warten, bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wurde. So nötig die Einschränkungen waren und teilweise auch noch sind, um Menschenleben zu schützen, so wichtig ist es jetzt, mit Augenmaß Verbote aufzuheben.

Das ist nur möglich, weil die vorherigen Zwangsmaßnahmen Erfolg gezeigt haben: Die Infektionsraten sind auf einem niedrigen Niveau. Und in den Krankenhäusern wurden in der Zwischenzeit viele zusätzliche Betten auf den Intensivstationen geschaffen, um für eine wieder steigende Zahl schwer Erkrankter gewappnet zu sein.

Im Kern haben sich Bund und Länder gestern darauf verständigt, Kontaktbeschränkungen bis zum 29. Juni aufrechtzuerhalten. Besonders der Anderthalbmeter-Abstand wird weiter gelten und die Maskenpflicht dort, wo sich Bürger in der Öffentlichkeit zwangsläufig nahekommen.

Im Freistaat soll nach monatelangen Eingriffen in die Privatsphäre diese nun tabu sein. Damit dürfen nicht zuletzt jene, die den Eingriff in ihre grundgesetzlich verbrieften Rechte harsch kritisierten, zeigen, dass sie mit der neuen Freiheit auch verantwortungsvoll umgehen.

Die von Ministerpräsident Bodo Ramelow eröffnete Lockerungsdebatte hat sich dabei im Kern als richtig erwiesen. Dass Bundesländer vorpreschen, ist alles andere als neu. Schon zu Beginn der Pandemie war das bei Schulschließungen oder dem Verbot von Pflegeheimen so. Das nennt man Föderalismus, der jetzt in der Krise zeigen muss, ob er sich bewährt.

Bei all dem darf es nur keinen Überbietungswettbewerb aus politischem Kalkül geben. Gefragt ist Führung – mit und gesundem Menschenverstand.