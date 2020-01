Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Pelzwäsche ohne Nässe

Die CDU in Thüringen möchte gern mitregieren – aber es darf so nicht genannt werden. Bei der Suche nach dialektischen Verrenkungen ist die Union nun beim Begriff „Projektregierung“ angekommen. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wie töricht!

Der frühere Ministerpräsident Dieter Althaus, bis 2009 CDU-Landesvorsitzender, versucht, seine Partei irgendwie an der Regierung zu beteiligen. Bereits kurz nach den Landtagswahlen im vergangenen Herbst war einer Duldung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung das Wort geredet worden. Der Landesvorstand beschloss dann aber eilig, die abgewählte rot-rot-grüne Landesregierung nicht zu stützen. Nun wurde der Begriff „Projekt­regierung“ neu erfunden.

Man kann es aber nennen wie man will. Entweder die CDU in Thüringen regiert mit oder sie lässt es bleiben. Rechnerisch ist eine Koalition unter der Führung der Linken möglich. Inhaltlich ist das nur schwer denkbar. Aber die CDU unter Parteichef Mike Mohring ist ja noch nicht einmal in der Lage, mit den Wahlsiegern der Linkspartei ein Gespräch zu führen. Das ist schwach. Die Idee von Althaus, den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck als Vermittler einzuschalten, macht die Sache nicht besser.

Noch immer ist die Thüringer CDU nach ihrem Wahldebakel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Die kommunale Basis der Partei will ihren Wahlverlierer Mohring loswerden. Dazu ist sie aber momentan nicht stark genug.