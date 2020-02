Meine Meinung: Wer profitiert von Neuwahlen in Thüringen?

Thomas Kemmerich hat nur 24 Stunden nach seiner Wahl als Ministerpräsident die Notbremse gezogen. Offenbar hatte er das Echo unterschätzt, sich auch von der AfD-Fraktion ins Amt heben zu lassen. Dabei musste er ahnen, dass die AfD mit einem Trick die etablierten Parteien brüskieren will – das Kalkül ist voll aufgegangen.

Der Sturm der Entrüstung reichte weit über Thüringen hinaus. Die Parteizentralen schalteten sich ein, um Imageschaden abzuwenden. Merken Angela Merkel und Co nicht, dass sie damit wiederum bei der AfD die Sektkorken knallen lassen? Die AfD kann nun behaupten, ein vermeintliches Kartell der etablierten Parteien habe Kemmerich zum Rücktritt gedrängt – eine Situation, in der CDU, SPD, Grüne und FDP nur verlieren können.

Die Parteien müssen sich fragen, wem Neuwahlen am meisten in die Karten spielen. In Thüringen dürfte die Linke profitieren, wenn sie Bodo Ramelow erneut als Frontmann aufstellt. Seine Beliebtheitswerte sind größer als der Zuspruch zur Linken. Damit besteht Potenzial für weitere Gewinne. Können SPD und Grüne mithalten, um eine echte Mehrheit für Rot-Rot-Grün zu erreichen? Das hängt maßgeblich davon ab, wie die FDP abschneidet: Kommt sie ins Parlament?

Die CDU muss um weitere Mandate fürchten. Ihr Schlingerkurs in den vergangenen Monaten hat die Anhänger verunsichert und kostet in Umfragen Zuspruch. Bislang konnte sie sich auf die guten Ergebnisse der Direktkandidaten verlassen. Kippen womöglich enge Duelle in den Wahlkreisen? Die AfD feiert hingegen unverhohlen ihre Taktik als Coup. Wer hinter die Kulissen schauen möchte, bemerkt die perfide Strategie. Auf Dauer bringt destruktives Handeln das Land nicht voran! Eigene Mehrheiten bleiben trotzdem fern.

Doch die Farce um die Wahl möge zumindest eines bei Linken, SPD und Grünen bewirken. Sie haben das Fell des Bären verteilt, bevor er erlegt war. Beim Feilschen um Ministerien und mehr Staats­sekretäre entstand der Eindruck einer Versorgungsmentalität: Mehr Demut sollte die Lehre sein.