Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Tatsache, dass die AfD derzeit in Umfragen klar vor seiner Partei SPD liegt, gelassen. Er sei zuversichtlich, dass die AfD bei der kommenden Bundestagswahl nicht anders abschneiden werde als bei der letzten, sagte Scholz bei seiner Sommer-Prtessekonferenz in Berlin.

Berlin. Die Union will illegale Migration in die EU nahe auf Null senken. Thorsten Frei fordert, Flüchtlinge zurückzuweisen. Mehr im News-Blog.

CDU-Politiker will Flüchtlinge an Europas Küsten abweisen

Die Juso-Vorsitzende spricht sich gegen den Parteivorschlag zum sozialen Pflichtdienst aus

Annalena Baerbock (Grüne) fordert angesichts der Klimakrise einen starken Katastrophenschutz

Die Grünen büßen laut einer neuen Umfrage weiter an Popularität ein

Die SPD fordert die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes

Berlin. Nach dem politischen Selbstverständnis der Union gibt es nur eine Alternative für Deutschland: CDU und CSU. Allerdings setzt die AfD den Christdemokraten hart zu. Ihr Alleinstellungsmerkmal: eine abwehrende Haltung gegen Ausländer und folglich eine strikte Migrationspolitik.

Das muss nicht so bleiben. In der CDU profiliert sich in diesen Tag Thorsten Frei als Hardliner. Kein Hinterbänkler, sondern der Fraktionsmanager der Union im Bundestag. Erst plädierte er dafür, das deutsche Individualrecht auf Asyl abzuschaffen. Am Samstag machte er nun klar, dass ihm die Kritik daran nicht aufhält, sondern eher ein Ansporn ist. Denn Frei setzte nach. Seine Forderung: Illegale Migranten an Europas Küsten zurückweisen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im Newsblog.

Politik-News vom 22. Juli:

8.45 Uhr: CDU-Politiker Thorsten Frei zieht seine harte Linie in der Migrationspolitik durch. Er sprach sich in der "Welt" für ein härteres Vorgehen gegen auf dem Seeweg nach Europa kommende Flüchtlinge aus. "Es muss möglich sein, illegale Migranten an Europas Küsten zurückzuweisen“, sagte Frei. Wenn im Mittelmeer Boote in internationalen Gewässern aufgegriffen werden, würden die Menschen darauf selbstverständlich gerettet. "Aber die Fahrt führt dann nicht an ein europäisches Ufer, sondern dorthin zurück, wo sie hergekommen sind."

Auf die Frage, ob er für die Legalisierung sogenannter Pushbacks plädiere, sagte Frei: "Wenn jemand in internationalen Gewässern schutzlos aufgegriffen wird“, müsse die Fahrt nicht in einen europäischen Hafen führen. "Emotional aufgeladene unklare Rechtsbegriffe wie Pushbacks“ seien für eine sachliche Debatte wenig hilfreich. Pushbacks, also Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Außengrenzen, sind nach internationalem Recht illegal.

Politik-News vom 21. Juli:

Buschmann will Überwachung von Chats bei Straftaten beschränken

20.48 Uhr: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will die Überwachung von verschlüsselten Chats in Ermittlungsverfahren wieder einschränken. Die seit 2017 bestehenden Regelungen würden "die Gefahr einer Totalausforschung einer Person" bergen, heißt es im Vorwort zu einem Referentenentwurf, der am Freitag zur Stellungnahme an die anderen Ressorts der Bundesregierung verschickt wurde.

Die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) sollte künftig nur bei dem Verdacht einer besonders schweren Straftat erlaubt sein. Auch dürfe nicht mehr allein ein Ermittlungsrichter über die Maßnahme entscheiden. Bei der Überwachung wird heimlich eine bestimmte Software auf ein Smartphone oder einen PC übertragen, die Chat-Nachrichten vor der Verschlüsselung auslesen kann.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Foto: Britta Pedersen/dpa

Juso-Vorsitzende gegen Parteivorschlag zum sozialen Pflichtdienst

16.30 Uhr: Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal hat den erneuten Vorstoß aus der SPD für eine sozialen Pflichtdienst abgelehnt. "Schon wieder über einen Pflichtdienst zu diskutieren und diese Forderung durchs Sommerloch zu treiben, ist abwegig", sagte Rosenthal gegenüber unserer Redaktion. Es drohe aber eine Unterfinanzierung für Freiwilligendienste in Deutschland. "Diese Plätze sind ohnehin schon zu knapp bemessen, gerade weil viele junge Menschen einen solchen Freiwilligendienst absolvieren wollen", sagte Rosenthal. "Das Einzige, was es jetzt richtigerweise zu fordern gilt, ist: Mehr Geld, mehr Plätze und eine bessere, attraktive Gestaltung von Freiwilligendiensten." SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese schlägt einen Pflichtdienst von mindestens drei Monaten vor.

"Egal ob auf Fridays for Future-Demos, in Einrichtungen für Geflüchtete oder in einem der vielen Vereine des Deutschen Bundesjugendrings – mehr als 63 Prozent der jungen Menschen engagieren sich bereits auf vielfältige Art und Weise", kritisierte Rosenthal. "Echte Wertschätzung und Respekt" für junge Menschen sehe anders aus als ein "erzwungener und unterfinanzierter Pflichtdienst". Das Ehrenamt müsse für neue Personengruppen zugänglicher gemacht werden, forderte die Bundesvorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation.

Juso-Chefin Jessica Rosenthal: "Schon wieder über einen Pflichtdienst zu diskutieren und diese Forderung durchs Sommerloch zu treiben, ist abwegig." Foto: Roberto Pfeil / dpa

"Viel zu häufig können sich junge Menschen aus einkommensschwachen Familien Engagement gar nicht leisten." Freiwilligendienstleistende bekämen "ein zu kleines Taschengeld" und Azubis und Studierende müssten mit Nebenjobs ihr Leben finanzieren. "Es können sich also gar nicht alle ein freiwilliges Engagement leisten und die sozialen Freiwilligendienste sind aktuell unterfinanziert", sagte Rosenthal. "Statt irgendwelcher Scheindebatten über eine Engagement-Pflicht braucht es gute Grundlagen für junges Engagement und Freiwilligendienste."

Wegen Klimakrise – Annalena Baerbock fordert starken Katastrophenschutz

13.45 Uhr: Angesichts der Gefahren durch den Klimawandel hat Außenministerin Annalena Baerbock die Notwendigkeit eines starken Katastrophenschutzes betont. Beim Katastrophenschutz habe man auch in Deutschland zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal erleben müssen, dass die Krisen nicht vor Deutschland und Europa halt machen, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag bei ihrer Sommerreise im rheinland-pfälzischen Germersheim. Bei einem Besuch beim Technischen Hilfswerk (THW) ließ sie sich die Arbeit mit einem Amphibienfahrzeug erläutern und sprach mit den Mitarbeitern.

"Um schnell auf die Klimakrise reagieren zu können, dazu braucht es einen starken Katastrophenschutz, dafür brauchen wir viel, viel Ehrenamtliche in unserem Land", sagte die Ministerin. Oft werde auch vergessen, was das THW auch in der von Russland angegriffenen Ukraine leiste.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (M) besteigt bei einem Besuch des Technischen Hilfswerks das Amphibienfahrzeug "Lurchi". Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"Wir alle hoffen, dass es in Zukunft nicht viele Krisen gibt", sagte die Ministerin. Aber man müsse darauf vorbereitet sein. Politik müsse das ehrenamtliche Engagement weiter stärken und bürokratische Hürden weiter abbauen, damit auch grenzübergreifend schnell gehandelt werden könne.

Antidiskriminierungsbeauftragte verteidigt Reformvorschläge – "keine Beweislastumkehr"

13.05 Uhr: Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, hat ihre Vorschläge zur Reform des Gleichbehandlungsgesetzes gegen Kritik der FDP verteidigt. "Es gibt in Deutschland leider eine lange Tradition, Menschen mit Diskriminierungserfahrungen als Spinner darzustellen, die sich das nur einbilden", sagte Ataman den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom Freitag. "Wer so redet, verharmlost Diskriminierung, die für viele Menschen existenzielle Folgen haben kann."

Die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman äußert sich zu ihrem Gleichbehandlungsplan. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ataman hatte am Mittwoch eine Reihe von Vorschlägen für die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) präsentiert. Dazu gehört auch ein erleichterter Nachweis von Diskriminierung. Dafür soll eine "Glaubhaftmachung" reichen, die von ihr als "überwiegende Wahrscheinlichkeit" definiert wird. Hieran gab es massive Kritik aus der Regierungspartei FDP. Anders als behauptet, enthalte ihr Vorschlag jedoch keine Umkehr der Beweislast: "Es bleibt weiterhin dabei, dass eine betroffene Person Tatsachen vorlegen und ein Gericht entscheiden muss, ob eine Diskriminierung stattgefunden hat", sagte sie den RND-Zeitungen.

Grüne in Umfrage mit tiefstem Wert seit 2018

9.46 Uhr: Die in der Ampel-Koalition mitregierenden Grünen haben einer Umfrage zufolge bundesweit weiter an Zustimmung eingebüßt. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl käme, käme die Partei laut "Deutschlandtrend" im ARD-"Morgenmagazin" nur noch auf 13 Prozent der Stimmen und damit 1 Prozentpunkt weniger als noch beim zurückliegenden Stimmungsbild von vor zwei Wochen. In der Sonntagsfrage sei dieses Ergebnis das schlechteste seit mehr als fünf Jahren für die Grünen.

Die derzeit nicht mitregierende Union würde der Umfrage zufolge mit unverändert 28 Prozent stärkste Kraft werden. Die rechtspopulistische AfD würde ihr Ergebnis von 20 Prozent verteidigen. Auch die Regierungsparteien SPD und FDP könnten ihre Zustimmungswerte von 18 beziehungsweise 7 Prozent halten. Die Linke würde weiterhin bei vier Prozent landen und damit nicht in den Bundestag einziehen.

Hape Kerkeling bei Maybrit Illner im ZDF: "Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden"

9.03 Uhr: Maybrit Illner überschrieb ihre Talksendung am Donnerstagabend mit der Frage: "Freiheit nur für meine Meinung – müssen wir wieder streiten lernen?" Zu Gast war auch der Entertainer Hape Kerkeling. Nachdem Illner einen alten Sketch von ihm in der Rolle als "Horst Schlemmer" eingespielt hatte, sagt Kerkeling: "Ich glaube, den Leuten würde das Lachen im Halse stecken bleiben, könnte man so nicht mehr bringen." Bei dem Witz hatte er eine Frau gefragt, ob sie eine "Organspende" von ihm wolle. "Horst Schlemmer ist garantiert der Prototyp alter weißer Mann", so Kerkeling. Als es um das Zitat von Friedrich Merz ging, das Gendern sorge für mehr AfD-Zulauf sagte er: "Wer deswegen AfD wählt, dem ist nicht mehr zu helfen."

Hape Kerkeling beklagt bei "Maybrit Illner" eine "homophobe Atmosphäre". Foto: ZDF/Jule Roehr

Doch es ging um mehr als Fragen der Humorgrenzen. So berichtete Kerkeling, dass er jüngst mit seinem Mann auch deshalb von Berlin nach Bonn gezogen sei, weil "die Atmosphäre deutlich homophober geworden sei." Er habe "manchmal das Gefühl, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben wie in der Weimarer Republik. Mir kommt es so vor, als wären wir am Vorabend von etwas, das ich nicht miterleben möchte."

Um im Kampf für Gleichberechtigung mehr Menschen zu erreichen, spricht sich der Entertainer Hape Kerkeling für eine langsamere Herangehensweise aus. Er weist dabei vor allem auf die erstarkende Position der AfD hin.

Die ganze #illner Sendung

https://t.co/tNlKgGS2s5#Gendern pic.twitter.com/U4pJrwNMv3 — maybrit illner (@maybritillner) July 20, 2023

Das entsprechende Video von Kerkelings Aussage wurde am Freitagmorgen auf Twitter vielfach geteilt und kommentiert. Der Entertainer erhält viel Zustimmung. Es handle sich um eine "wirklich bereichernde Runde". Eine Nutzerin schreibt "Unter welchem Stein lebt ihr sonst so? Oder muss erst ein weißer Mann daher kommen um euch die Realität zu erklären, weil ihr alles andere schlicht nicht wahrnehmt?" Es hagelt jedoch auch Kritik. Jemand anderes schreibt, es handle sich dabei um "eine komplett absurde Aussage. Komplett realitätsfern."

Name Hans-Peter Wilhelm "Hape" Kerkeling Geburtsdatum 9. Dezember 1964 Geburtsort Recklinghausen, Deutschland Beruf Komiker, Autor, Fernsehmoderator, Schauspieler, Regisseur, Hörbuchsprecher, Sänger, Synchronsprecher Bekannte Kunstfiguren Horst Schlämmer, Siegfried Schwäbli, Uschi Blum, Evje van Dampen Erfolgreiches Buch "Ich bin dann mal weg" (2006) – eines der meistverkauften deutschen Sachbücher

Cannabisgesetz: FDP warnt Lauterbach vor "Bürokratiemonster"

7.12 Uhr: Die FDP hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewarnt, mit dem geplanten Cannabis-Gesetz für zu viel Bürokratie zu sorgen. "In der jetzt vorliegenden Form würde ein echtes Bürokratiemonster entstehen, das sich kaum kontrollieren lässt", sagte Kristine Lütke der "Rheinischen Post". Die sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion forderte "weitreichende Nachbesserungen" für eine andere Grundauffassung in der Cannabis-Politik.

Hinsichtlich der Kontrollierbarkeit sieht Lütke die Grenze für den Eigenbesitz kritisch. "Eine Besitzobergrenze lehnen wir als FDP-Bundestagsfraktion beispielsweise entschieden ab. Schließlich kontrolliert auch niemand, wie viele Flaschen Wein jemand im Keller lagert", sagte sie. Sie forderte stattdessen "verhältnismäßige und treffsichere Regularien, die für echten Jugendschutz sorgen und gleichzeitig nicht zu einer Mehrbelastung von Polizei und Justiz führen".

Lauterbachs Ministerium rechnet einem überarbeiteten Entwurf des Gesetzes zufolge durch die Legalisierung mit einer Kostenentlastung bei Strafverfolgungsbehörden, Gerichten und Gefängnissen von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Wann Cannabis in Deutschland legal sein könnte, ist noch unklar. In der Ampel-Koalition hoffen die Befürworter, dass die Legalisierung noch dieses Jahr umgesetzt wird.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei der Vorstellung der Bund-Länder-Einigung am Montag in Berlin. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Wissing will ausländische Varianten des Deutschlandtickets anerkennen

6.48 Uhr: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist mit Nachbarstaaten im Gespräch, dort geplante nationale Varianten des Deutschlandtickets gegenseitig anzuerkennen. "Einige Staaten sind auf uns zugekommen. Unser Deutschlandticket wird international bewundert. Frankreich plant ein ähnliches Ticket. Ziel sollte sein, dass unser Ticket dort gilt und umgekehrt", sagte Wissing den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitagsausgaben). "Oder denken Sie an Bayern-Österreich. Solche Anerkennungen wären ideal, ein schönes europäisches Projekt."

Laut Wissing sind bisher über fünf Millionen Menschen aus anderen Abonnements zum Deutschlandticket gewechselt und rund sechs Millionen haben ein Deutschlandticket-Abo neu erworben. "Darunter ist fast eine Million Menschen, die bisher nie den Nahverkehr genutzt hat". Kritisch sieht Wissing, dass einige Bundesländer Aufschläge für das Fahren in der 1. Klasse anbieten. "Das Deutschlandticket war eine Errungenschaft, weil es überall gilt. Nun wieder Insellösungen zu schaffen, ist grundsätzlich nicht zielführend", sagte er den Zeitungen. Es gebe aber eine Arbeitsgruppe, die sich mit solchen Entwicklungsfragen beschäftige.

Für S- und U-Bahnen forderte der Minister den Einbau von Klimaanlagen. "Es kann nicht sein, dass es in Zukunft weiter Regionalzüge, S- oder U-Bahnen ohne Klimaanlagen gibt", sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Klimaanlagen in Zügen seien für Hitze bis 45 Grad ausgelegt. "Wichtig ist auch, dass in Zügen immer Vorräte an Wasser vorhanden sind, mit dem im Ernstfall der Dehydrierung von Passagieren vorgebeugt werden kann."

SPD will Einführung eines sozialen Pflichtdienstes auf Weg bringen

6.31 Uhr: Die SPD will nach der parlamentarischen Sommerpause die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes von mindestens drei Monaten angehen. "Wir brauchen wieder mehr Respekt im Umgang und ein stärkeres Miteinander im Land", sagte der SPD-Fraktionsvize im Bundestag, Dirk Wiese, der "Rheinischen Post" (Freitag) in Düsseldorf.

Respekt und Miteinander schwänden "im täglichen Umgang und digital, in Freibädern, beim Nichtbilden von Rettungsgassen, im Alltag oder bei AfD-Trollen im Internet", sagte Wiese. Daher müsse offen über die Vorschläge geredet werden, die etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die Debatte eingebracht habe. "Insbesondere die Frage, wann ein solcher Dienst für mehr Miteinander und Respekt absolviert werden könnte und wer alles infrage kommt."

Nach Ansicht des SPD-Politikers muss die soziale Pflichtzeit nicht ein ganzes Jahr dauern, aber "doch mindestens drei Monate" umfassen. Bundespräsident Steinmeier hatte sich kürzlich erneut für einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen ausgesprochen. Grüne und FDP äußerten sich kritisch zu dem Vorstoß. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist das Vorhaben nicht vorgesehen.

Partei Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Gründung 23. Mai 1863 Ideologie Sozialdemokratie, Sozialstaat, Europäische Integration Vorsitzende Saskia Esken und Lars Klingbeil (Stand: April 2023) Fraktionsstärke 206 Abgeordnete im Bundestag (Stand: April 2023) Bekannte Mitglieder Olaf Scholz, Karl Lauterbach, Frank-Walter Steinmeier

Mehrheit der Deutschen hält AfD für rechtsextrem

6.17 Uhr: Mehr als die Hälfte der Deutschen hält die AfD für eine rechtsextreme Partei. Das zeigen Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach halten 57 Prozent den Begriff "rechtsextrem" für passend zur Beschreibung der AfD. 19 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten die AfD laut Umfrage für eine bürgerlich-konservative Partei. Neun Prozent der Befragten gaben an, für sie sei die AfD eine "Partei der Mitte". Acht Prozent der Deutschen finden keine dieser Zuschreibungen passend. Sieben Prozent der Teilnehmer der Umfrage hatten zu dieser Frage entweder keine Meinung oder machten keine Angaben.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Diese Einstufung, die den Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln erlaubt, hatte das Kölner Verwaltungsgericht im März 2022 bestätigt. Die AfD legte Berufung ein. Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster ist noch nicht abgeschlossen. In bundesweiten Wählerumfragen stand die AfD zuletzt teilweise mit rund 20 Prozent auf Platz zwei hinter CDU und CSU. Wie die Ergebnisse der YouGov-Umfrage zeigen, tendieren Ältere, Menschen mit höherem Schulabschluss sowie Menschen, die im Westen Deutschlands leben, eher dazu, die AfD als rechtsextrem einzuschätzen. Unter denjenigen, die in der AfD eine bürgerlich-konservative Partei sehen, sind mehr Männer als Frauen.

Partei Alternative für Deutschland (AfD) Gründung 6. Februar 2013 Ideologie Rechtspopulismus, Nationalkonservatismus, EU-Skepsis Vorsitzende Tino Chrupalla und Alice Weidel (Stand: April 2023) Fraktionsstärke 83 Abgeordnete im Bundestag (Stand: April 2023) Bekannte Mitglieder Jörg Meuthen, Alexander Gauland, Björn Höcke

FDP will schnellere Ausweitung des Emissionshandels zum Klimaschutz

6.07 Uhr: Die FDP-Bundestagsfraktion pocht im Kampf gegen den Klimawandel auf die Ausweitung des Emissionshandels und Entscheidungsfreiheit bei der Auswahl neuer Technologien. In Antworten auf einen Katalog aus 101 Fragen der Klimabewegung Fridays for Future stellt sich die FDP zugleich gegen staatliche Vorschriften dazu, wie die Verringerung des CO2-Ausstoßes erreicht werden soll. "Technologieoffenheit bedeutet gerade, sich nicht gegen einzelne Technologien zu sperren, sondern allen Entwicklungen eine faire Chance zu geben", heißt es in dem Schreiben der Fraktion, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Kritik weist die FDP zurück. "Ja, das maßgebliche Instrument unserer Klimapolitik ist der umfassende Emissionshandel. Daraus ergibt sich ein am Markt gebildeter CO2-Preis, der real darstellt, was die Einsparung einer Tonne CO2 kostet." Wenn es keine Veränderung gebe, werde CO2 in Zukunft sehr viel teurer. "Wir sind aber überzeugt, dass etwas passiert - denn spätestens durch den CO2-Preis wird es zum ureigensten Interesse von Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren", heißt es.

Dringend nötig sei ein übergreifender Emissionshandel mindestens auf EU-, noch besser auf internationaler Ebene. Auch die Bereiche Verkehr und Gebäude, die noch nicht dem EU-Emissionshandel unterliegen, müssten schnellstmöglich Teil eines solchen übergreifenden Emissionshandels werden. Deutschland könne dabei schneller vorangehen als in der EU vorgesehen.

Holetschek: Cannabis-Pläne des Bundes leisten Schwarzmarkt Vorschub

5.50 Uhr: Durch die Cannabis-Legalisierungspläne der Bundesregierung verschwimmen nach Ansicht des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) die Grenzen zwischen Konsument und Kleindealer. Weil nach den Plänen jeder ab 18 Jahren bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum besitzen dürfen soll, sei in der Praxis für die Polizeibehörden "kaum mehr zu unterscheiden, ob jemand Cannabis 'legal' zum Eigenbedarf besitzt oder illegal zum Handel", sagte Holetschek dem Evangelischen Pressedienst (epd) anlässlich des Gedenktags für Drogentote am Freitag, 21. Juli.

Die bayerische Staatsregierung habe den Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums "intensiv geprüft" und lehne das Vorhaben entschieden ab, sagte Holetschek. Die zentralen Kritikpunkte mit Blick auf den Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz sowie auf die Suchtprävention bestünden nach wie vor oder hätten sich im jetzt vorliegenden Entwurf "zum Teil sogar noch verschärft", erläuterte er. Eine Konsequenz wäre, dass das Gesetz den Schwarzmarkt-Handel "nicht - wie von der Ampelkoalition behauptet - eindämmen, sondern ihm sogar noch Vorschub leisten" würde, betonte der Politiker.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)