Der sonst so loyale Vizepräsident Mike Pence hat sich geweigert, die Bestätigung der Wahlergebnisse im Kongress zu verhindern. Damit wächst die Zahl der Republikanern die sich von ihrem US-Präsidenten distanzieren. Am Donnerstag bestätigte er den offiziellen Sieg Joe Bidens.

Mike Pence betonte immer wieder seine Loyalität zu US-Präsident Donald Trump

In den vergangenen Tagen kam es zu einer bemerkenswerten Wendung

Anders als von Trump gefordert bestätigte Pence im Kongress Joe Biden als Gewinner der US-Wahl

Geht er noch einen Schritt weiter?

Auf vielen Fotos mit Noch-US-Präsident Donald Trump ist ein weißhaariger Herr im Hintergrund zu sehen. Während Trump redet, hört Vizepräsident Mike Pence zu. Er steht still da wie ein Zinnsoldat. Ein Edel-Statist, der dem Chef des Weißen Hauses in fast hündischer Ergebenheit zugetan war. Die personifizierte Vasallentreue.

Wenn er mal eine Rede hielt, hatte sie oft den Trump-Hinweis „Unter Ihrer Führung“, eine verbale Verneigung vor dem Staatsoberhaupt. Pence sei ein politischer Wackeldackel, feixten Kritiker des 61-jährigen Ex-Gouverneurs.

Doch am Mittwochabend sah die Welt einen anderen Mike Pence. Während ein wilder Mob das Kapitol stürmte, in dem die beiden Parlamentskammern Senat und Repräsentantenhaus untergebracht sind, kündigte der Vize seinem Chef die bedingungslose Loyalität auf. Alle Infos im US-Blog: Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol – Vier Menschen sterben

Die Welt lernte am Mittwoch einen neuen Mike Pence kennen

Der Kongress war zur Zertifizierung der Wahlergebnisse vom 3. November zusammengekommen. Er könne nicht einseitig Stimmen von Wahlleuten ablehnen, sagte Pence mit ruhiger Stimme. Sein Eid zum Schutz der Verfassung erlaube ihm das nicht.

Pence leitete als Vizepräsident die Sitzung des Kongresses. Es ist traditionell eine zeremonielle Funktion, die mit keinerlei Gestaltungs-Kompetenzen verbunden ist. Konservative Republikaner wie der Senator Ted Cruz aus Texas forderten hingegen die Einberufung einer Kommission, die den Vorwurf des „Wahlbetrugs“ untersuchen solle. Auch interessant: Donald Trump trägt die Schuld für die Gewalt am Kapitol

Das Ziel: Neue Elektoren sollten Trump durch ein prozedurales Geschacher den Triumph durch die Hintertür bescheren. Eine mit viel Show versehen Einlage mit dem Ziel, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden doch noch zu kippen. So hatte es Trump immer wieder gefordert.

Mike Pence stellte sich gegen Trumps Blockadeversuch

Doch Pence spielte nicht mit. Auf Twitter distanzierte er sich von den Randalierern. Der „Angriff“ auf das Kapitol werde nicht toleriert, betonte er. Die Beteiligten würden „mit der ganzen Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen“. Es war ein wichtiges Signal an die über weite Strecken Trump hörigen Republikaner, sich an die rechtstaatlichen Gepflogenheiten zu halten. Pence, ein tiefgläubiger Christ, gilt als Erzkonservativer, der den Evangelikalen nahe steht. Lesen Sie auch: Sturm auf das Kapitol: So reagierten Trump und Biden

Der Präsident schickte nach dem Nein seines Vizes sofort eine Retourkutsche per Twitter. Pence „hat nicht den Mut gehabt zu tun, was getan werden sollte“, schnaubte er. Bereits am Dienstag hatte Pence bei einem Mittagessen mit dem Präsidenten im Weißen Haus signalisiert, dass er Trumps Blockadeversuch nicht mittragte. Er habe nicht die Autorität für die Annullierung einer Wahl am grünen Tisch, berichtete die „New York Times“. Auch interessant: Zentrum der US-Politik: Das ist das Kapitol in Washington

Geht Pences Opposition weiter?

Nun fragt sich Amerika, ob Pences Opposition möglicherweise noch weitergeht. Der Vizepräsident spielt eine Schlüsselrolle bei der Möglichkeit, den Chef des Weißen Hauses auf legale Weise zu entmachten. Der 25. Zusatzartikel zur Verfassung sieht vor, dass der Vize und das Kabinett eine Erklärung an den Kongress schicken, dass Trump unfähig sei, seine Aufgaben auszuführen. Wenn der Präsident dies bestreitet, hätten sie vier Tage Zeit, ihre Einschätzung zu begründen. Am Ende müsste der Kongress darüber abstimmen.

Pence hat in diesen Tagen eine bemerkenswerte Emanzipation von seinem politischen Übervater Trump vollzogen. Ob es ihn dazu bringen wird, wirklich die Absetzung Trumps in die Wege zu leiten, scheint unwahrscheinlich, wie auch die "New York Times" und andere US-Medien berichten.

Der Vizepräsident lehne demnach ab, den 25. Zusatzartikel zu aktivieren. Dabei werde auch von mehreren Kabinettsmitgliedern unterstützt.

