Thüringen will Steuerausfälle der Kommunen mit Millionenbetrag ausgleichen

Das Land will Thüringens Kommunen 2021 einen dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich überweisen, um ihre Steuerausfälle auszugleichen. Dafür sei ein Betrag zwischen 142 Millionen und 151 Millionen Euro im Gespräch, hieß es am Donnerstag nach einem Kommunalgipfel in der Staatskanzlei in Erfurt. Vereinbart worden seien mit den kommunalen Spitzenverbänden die nächsten Schritte, sagten die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Matthias Hey, und CDU, Mario Voigt, nach dem Treffen.

Rot-Rot-Grün und die CDU hätten Konzepte und Vorschläge unterbreitet, mit denen sich die Vertreter von Städten, Gemeinden und Kreisen in den nächsten Tagen beschäftigen würden. Zudem soll ein Zeitplan für die Reform des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen aufgestellt werden. Voigt sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Reform solle spätestens Anfang 2022 wirksam werden. Die Präsidentin des Thüringer Landkreistages, Martina Schweinsburg, forderte bei dem Treffen erneut dauerhaft 200 Millionen Euro mehr vom Land für die Kommunen.

