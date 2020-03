Minister Adams für bessere Bezahlung der Justizbediensteten

Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) möchte für den Strafvollzug und die Justiz mehr Personal. „Die Attraktivität der Thüringer Justiz muss dafür insgesamt als Arbeitgeber mit den anderen Ländern Schritt halten“, sagte er dieser Zeitung. Dazu gehöre sicherlich eine bessere Bezahlung aber auch das Aufwerten der Tätigkeiten, beispielsweise indem benötigte Ausrüstungen bereitgestellt werden.

Der Minister räumt ein, dass es wegen der 2014 nicht erfolgten Personalanpassung derzeit schwierig sei, das Thüringer Strafvollzugsgesetz so umzusetzen, wie es der Landtag beschlossen habe. Eine Änderung des Gesetzes, um dann die niedrigeren Anforderungen mit weniger Personal besser erfüllen zu können, lehnte der Grünen-Politiker ab. Hauptaufgaben des Strafvollzugs bleiben weiterhin die Resozialisierung der Straftäter sowie der Schutz der Bevölkerung.

Minister hat alle Abteilungen in seinem Haus kennengelernt

Bis Ende vergangener Woche hat der neu ernannte Minister alle Abteilungen in seinem Haus kennengelernt. Danach sollen zügig Treffen auch mit den einzelnen Gerichten und Staatsanwaltschaften im Land stattfinden sowie mit den Berufsvertretungen und Gewerkschaften. Dirk Adams wertet die kürzliche Wahl der Mitglieder für die Richter- und den Staatsanwaltswahlausschuss durch den Landtag als wichtigen Schritt für die Thüringer Justiz.

Der Freistaat müsse es ermöglichen, junge und geeignete Richter und Staatsanwälte zügig auch auf Lebenszeit zu ernennen. „Wenn wir das nicht können, wandern diese Juristen in unsere attraktiven Nachbarländer ab“, warnt der Grünen-Politiker. 2019 konnten diese Ernennungen nicht erfolgen, weil im Landtag wegen strittiger Personalien die Besetzung dieser Wahlgremien blockiert wurde.

Erfahrene Juristen scheiden in den kommenden Jahren in den Ruhestand aus

Auch die personelle Situation an den Thüringer Gerichten stelle auch in den nächsten Jahren eine Herausforderung dar. Vor allem müsse es gelingen, junge Richter aus der unteren Instanz auch an die übergeordneten Gerichte zu befördern. Dort würden in den kommenden Jahren erfahrene Juristinnen und Juristen in den Ruhestand ausschieden. Dieser Übergang müsse bereits jetzt vorbereitet werden, so Adams.

Der 51-Jährige betont, dass er mit ganzem Engagement Justizminister sei. Denn im Ministerium werde zu 80 Prozent und Justizpolitik gemacht. Aber sein Haus umfasse auch die Bereiche Migration und Verbraucherschutz. Der Grünen-Politiker spricht sich dafür aus, dass Deutschland 1500 unbegleitete Flüchtlinge aus Griechenland schnell aufnehmen solle. Das würde für Thüringen 41 bedeuten. Dafür seien die Kapazitäten sofort vorhanden, versichert er.

Seit 2017 kommen monatlich rund 250 bis 300 Flüchtlinge nach Thüringen

Er unterstütze aber auch die Initiative von Thüringer Kommunen, über die 41 Kinder und Jugendliche ohne Eltern hinaus weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu gebe es gerade Gespräche, betont der Minister. Seit 2017 würden relativ stabil monatlich rund 250 bis 300 Flüchtlinge nach Thüringen kommen. Diese Zahl auf vergleichsweise niedrigem Niveau könne ohne große Probleme bewältigt werde. Dirk Adams erinnerte daran, dass allein im November 2015 rund 7000 Flüchtlinge in Thüringen angekommen seien.

Er ist sich bewusst, dass in nicht einmal 14 Monaten Amtszeit – denn für April 2021 sind die nächsten Landtagswahlen angekündigt – der Spielraum für ihn nicht groß ist. Trotzdem möchte er die Personalprobleme angehen und bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen für das nächste Jahr versuchen, mehr Geld auch für den Justizbereich zu bekommen, um die Arbeitsbedingungen der Bediensteten zu verbessern.

