Ministerium kennt Zahl der Dienstwaffenverbote nicht

Dem Thüringer Innenministerium und der Thüringer Polizei ist nicht bekannt, wie viele Polizistinnen und Polizisten aktuell keine Dienstwaffe führen dürfen. Das geht aus Antworten des Ministeriums und der Landespolizeidirektion Erfurt auf Nachfrage dieser Zeitung hervor. Beide Behörden verweisen darauf, dass dazu keine Statistik geführt werde.

Das wirft Fragen auf, denn der polizeimedizinische Dienst hat sehr wohl Kenntnis darüber, welchen und damit wie vielen Beamtinnen und Beamten in Thüringen das Führen ihrer Dienstwaffe vorübergehend oder dauerhaft aus gesundheitlichen Gründen untersagt wurde. So erklärte 2019 ein Sprecher des Innenministeriums in der Debatte um den auffällig hohen Krankenstand bei der Landespolizei, dass 160 Polizisten das Führen einer Dienstwaffe aus medizinischen Gründen untersagt sei.

Bleibt noch die Frage, wie viele Polizisten keine Waffe führen dürfen, weil gegen sie dienstrechtlich oder strafrechtlich ermittelt wird.

Laut Innenministerium erlitt zwischen 2015 und 2020 eine Person beim unbeabsichtigten Gebrauch einer Schusswaffe der Polizei Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich 2019. Insgesamt kam es zu 37 Fällen von unbeabsichtigtem oder unzulässigem Schusswaffengebrauch. Zwei Menschen wurden im genannten Zeitraum zudem getötet und eine Person durch Polizeischüsse in Thüringen verletzt.

Am 1. Dezember 2015 eskalierte im Norden Erfurts eine Räumung. Spezialkräfte stürmten die Wohnung. Als der Bewohner mit einer Axt auf die Beamten losging und einen von ihnen am Arm verletzte, eröffneten sie das Feuer. Der 48-Jährige wurde lebensgefährlich getroffen und starb kurz darauf im Krankenhaus.

Ein 28-Jähriger starb am 10. Dezember 2018 in Georgenzell bei Meiningen, als eine Auseinandersetzung zwischen seiner Freundin und ihm eskalierte und er sie bedrohte. Als herbeigerufene Polizisten den Mann kontrollieren wollten, soll er auf sie geschossen haben. Daraufhin wurde er tödlich getroffen. In beiden Fällen wurden die Beamten von einer Schuld freigesprochen.

In den vergangenen beiden Jahren ist der Einsatz der Schusswaffe bei der Thüringer Polizei mit jeweils 316 Fällen konstant hoch geblieben. Nur 2018 wurden mit 337 noch mehr Fälle registriert. Deren Zahl hat sich seit 2011 mit damals 152 mehr als verdoppelt. Das Gros der Waffeneinsätze richtete sich dabei gegen Tiere. Allein vor zwei Jahren musste 312 Mal geschossen werden, häufig weil Tiere beispielsweise nach Unfällen schwer verletzt waren.