Nahost Ministerium: Zwei israelische Touristen in Ägypten getötet

Tel Aviv/Kairo Nach Großangriffen der islamistischen Hamas auf Israel hatte das israelische Außenministerium vor Angriffen auf Israelis im Ausland gewarnt. Einen Tag später kommt es in Alexandria zu einem mutmaßlichen Anschlag.

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Ägypten sind zwei Israelis und ein Ägypter getötet worden. Ein weiterer Israeli sei verletzt worden, teilte das israelische Außenministerium am Sonntag mit. Ein Angreifer in Alexandria habe das Feuer auf eine Reisegruppe eröffnet.

Der regierungsnahe ägyptische Fernsehsender Extra News TV hatte zuvor berichtet, ein ägyptischer Polizist habe wahllos um sich geschossen, während die israelische Gruppe eine Touristenattraktion besucht habe. Als Polizist habe der Schütze eigentlich die Aufgabe gehabt, für Sicherheit in dem Gebiet zu sorgen.

„Der Polizist wurde festgenommen und es werden rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet“, berichtete der Sender, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die ägyptischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Fall.

Die islamistische Hamas hatte am Samstag von Gaza aus überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen. Dabei wurden in Israel bislang rund 300 Menschen getötet. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Israel und Ägypten haben 1979 einen Friedensvertrag unterzeichnet.